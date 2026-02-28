Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

La jornada inaugural de la temporada de Rally Argentino en General Madariaga tuvo a los dos pilotos entrerrianos cumpliendo el kilometraje completo.

El certamen nacional de rally dio arranque a su temporada oficialmente, con el desarrollo de la primera etapa del año en suelo bonaerense en la ya clásica competencia de apertura de telón del calendario en Pagos del Tuyú, prueba que se desarrolla a pocos kilómetros de la Costa Atlántica.

En todo ese contexto, se produce la presencia de dos competidores entrerrianos que ya se ha contado en este medio. Se trata de los concordienses Victorio Ballay y Nadia Cutro, quienes han tenido una jornada de sábado diferente para cada uno, pero que no dejan de ser buenas labores.

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

De los dos, el más encumbrado en el clasificador es Toio, que compite con su Citroën DS3 Maxi Rally Turbo que le asiste el equipo cordobés de Nico Raies, que le ha permitido posicionarse en el segundo lugar de su clase, la RC MR, y que se traduce en el duodécimo puesto del clasificador general.

Mientras tanto, en el caso de la “Gurisa”, que se desempeña en esa misma clase pero lo hace a bordo de un Toyota Yaris que le alista su propia estructura familiar, el CEO Rally Team, tuvo un sábado un poco más complejo pero de igual manera sigue en carrera y lo hace en el sexto puesto de la mencionada divisional.

Por otro lado, bien vale destacar, también, que el protagonista absoluto de la carrera hasta el momento es el histórico Federico Coyote Villagra que, con su Skoda Fabia Rally2 es el líder indiscutido de la competencia, desde el mismísimo tramo cronometrado N° 1 de la prueba.

Lo de este domingo en el Rally

Con todo, en la jornada de este domingo la competencia continuará y llegará a su final, llevándose a cabo otros seis tramos cronometrados -al igual que ocurrió este sábado que recorrerán los siguientes sectores de velocidad contra el reloj: 6 de Octubre–3 Caminos (18,10 km.), Zorzales (6,07 km.) y nuevamente La Larga–Las Tres Marías (9,84 km.), escenario elegido para el Power Stage.

De esta manera, la etapa de cierre, que comenzará a las 9.13. sumará 68,60 kilómetros cronometrados, alcanzando un total completo de 139,50 kilómetros contra el cronómetro para toda esta competencia que se disputa en territorio bonaerense.