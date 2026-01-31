El Dojo Pantera comenzó el 2026 con una agenda cargada, objetivos claros y la convicción de seguir creciendo como uno de los espacios de referencia para el judo y el jiu jitsu en Paraná. Con entrenamientos que no se detuvieron ni siquiera durante el receso estival, el espacio que funciona en Paraná Central apuesta a un año de fuerte competencia, formación y consolidación de valores, tanto dentro como fuera del tatami.

El inicio formal de la temporada tendrá un punto clave el 6 de febrero, cuando se realice una reunión de la Unión de Judo de Entre Ríos (UJER), instancia en la que se delineará el calendario del judo entrerriano y se abordarán las principales actividades para las categorías formativas y competitivas. Apenas un día después, el Dojo Pantera pondrá en marcha un campo de entrenamiento destinado a judocas máster, mayores de 30 años, en la antesala de un nuevo desafío nacional.

En marzo, cuatro representantes del dojo participarán del Campeonato Nacional Máster que se disputará en Río Cuarto, una cita importante dentro del calendario federal. Además, el año tendrá uno de sus primeros grandes compromisos en San Juan, sede del Torneo Nacional Apertura, donde Pantera presentará una delegación de aproximadamente ocho jóvenes de entre 15 y 20 años. Se trata de una camada nueva, en pleno proceso de recambio generacional, en la que el foco no estará puesto únicamente en los resultados inmediatos, sino en el desarrollo a largo plazo.

El Dojo Pantera inicia un 2026 lleno de convicciones

Dojo pantear 2 UNOER/ Alan Barbosa

En paralelo, el Dojo Pantera ya puso en marcha el área logística de cara a un calendario cargado de compromisos. Romina Bordón, responsable de esa área, se encuentra trabajando activamente en la planificación de cada salida del equipo, con la gestión de alojamientos, traslados en ómnibus y tráfico, y la organización general necesaria para afrontar todas las citas previstas a lo largo del año.

En diálogo con UNO, Andrés Gómez, instructor del Dojo Pantera, explicó que este 2026 encuentra al espacio con un proyecto sólido y en plena expansión. “Tenemos chicos nuevos, con mucho potencial. No esperamos resultados ya mismo, sino que apuntamos al proceso. Es una generación que puede darle muchas alegrías al dojo en el futuro”, señaló.

El balance del año anterior dejó sensaciones positivas. Durante 2025, Pantera contó con judocas que compitieron a nivel nacional e internacional, sumó podios en torneos de relevancia y tuvo una fuerte presencia en competencias regionales. Uno de los hitos más destacados fue la obtención de un tercer puesto en los Juegos Parapanamericanos de Chile, un logro que trascendió el ámbito provincial y aportó al judo argentino en general.

Más allá de los resultados deportivos, Gómez remarcó la importancia del crecimiento institucional y formativo. El cierre del año incluyó varias graduaciones, reflejo de un trabajo que no se limita a la competencia. “Acá no solo apuntamos a ganar torneos. También formamos futuros profesores, cinturones negros y personas comprometidas con el judo como disciplina”, explicó. En ese sentido, adelantó que en el corto plazo podrían concretarse nuevas graduaciones de cinturón negro, siempre bajo un sistema de evaluación exigente. “El cinturón no se regala. Se rinde, se prueba y se demuestra”, subrayó.

Andrés Gómez, instructor del Dojo Pantera

Dojo pantear 3 UNOER/ Alan Barbosa

El trabajo del Dojo Pantera abarca tanto judo como jiu jitsu, disciplinas que se desarrollan de manera complementaria. Durante este año, el jiu jitsu también tendrá un rol protagónico en el plano competitivo, con participación en torneos en Buenos Aires durante febrero y en Córdoba a mitad de temporada. Un grupo de entre cinco y seis competidores viene preparándose desde hace un año para dar ese salto, lo que marcará el inicio de una etapa de competencia plena para esta disciplina dentro del dojo.

En cuanto a la cantidad de practicantes, Gómez destacó que incluso en pleno enero el dojo mantuvo una buena convocatoria. Sin interrumpir actividades y afrontando los costos habituales de funcionamiento, Pantera sostuvo entrenamientos con un número significativo para la época del año. La expectativa es que, con el correr de los meses, la matrícula crezca tanto en categorías mayores como en judo infantil y jiu jitsu.

Uno de los pilares del espacio es el sentido de pertenencia y la contención. En un contexto donde no todos los deportistas llegan al alto rendimiento o a integrar selecciones nacionales, el dojo busca ofrecer mucho más que resultados. “Somos una familia. Compite uno y competimos todos”, afirmó Gómez. El trabajo colectivo, incluso en deportes individuales, aparece como una marca registrada del Pantera. Cada preparación, cada viaje y cada competencia se viven de manera grupal, fortaleciendo vínculos y valores.

Judo y Jiu Jit Su en un solo tatami

Dojo pantear 1 El Dojo Pantera inicia un 2026 lleno de convicciones. UNOER/ Alan Barbosa

El dojo se define como una escuela moderna, pero con conceptos tradicionales bien marcados. El respeto, la disciplina y la igualdad de trato son innegociables. “Acá da lo mismo si sos cinturón blanco o campeón mundial. Se te trata igual”, explicó el instructor, quien además remarcó que todas las clases están a su cargo y que los entrenamientos se desarrollan de lunes a sábado, sin interrupciones.

En lo personal, el instructor se mostró optimista de cara a lo que viene. El compromiso de los alumnos, el “hambre” por entrenar, competir y capacitarse alimentan la expectativa de que el 2026 sea un año de crecimiento sostenido. Con trabajo diario, planificación y una identidad bien definida, el Dojo Pantera inicia una nueva temporada con la mirada puesta en la competencia, la formación y el fortalecimiento de una comunidad que entiende a las artes marciales como un camino de aprendizaje integral.