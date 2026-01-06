Uno Entre Rios | Ovación | Juan Siemienczuk

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk fue confirmado como nuevo responsable de las divisiones U13, U15 y U17 de la línea A masculina del Rojo

6 de enero 2026 · 15:10hs
Juan Siemienczuk iniciará esta nueva etapa el lunes 12 de enero.

NG Digital

Juan Siemienczuk iniciará esta nueva etapa el lunes 12 de enero.

El entrenador paranaense Juan Siemienczuk fue confirmado como nuevo responsable de las categorías formativas U13, U15 y U17 de la línea A del Club Atlético Talleres, equipos que competirán en la próxima edición de la Liga Provincial de básquet de la FBER.

De esta manera, Siemienczuk concretará su regreso al básquet masculino de la institución luego de 15 años, en un nuevo desafío profesional que lo tendrá al frente de un proyecto orientado al desarrollo y la formación de jóvenes jugadores.

Nicolás Pacheco en el Cilindro de Avellaneda. Era periodista partidario de Racing.

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Sebastián Villa manifestó su deseo de continuar su carrera en Núñez.

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Embed

La incorporación quedó sellada tras una reunión mantenida en las últimas horas con dirigentes de la Subcomisión de Básquet Masculino, encabezada por su presidente Sebastián Trinadori, donde se definieron los últimos detalles de su llegada de cara a la temporada 2026.

La experiencia de Juan Siemienczuk

Con una vasta trayectoria en el básquet entrerriano y nacional, Juan Siemienczuk inició su camino como entrenador integrando el staff técnico de Atlético Echagüe Club en 1997. En 2006, dirigió su primer partido como entrenador jefe, con apenas 24 años, en un encuentro ante Olímpico de La Banda por el Torneo Nacional de Ascenso.

El inicio formal de esta nueva etapa será el próximo lunes 12 de enero, cuando el Club Talleres ponga en marcha la pretemporada de las categorías juveniles y mayores.

Juan Siemienczuk Talleres Liga Provincial Básquet
Noticias relacionadas
Miguel Ángel Russo fue campeón en los dos clubes.

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

argentina avanzo por primera vez a los cuartos de final de la united cup

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia en la coronación de la Copa Argentina.

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España.

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Ver comentarios

Lo último

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Ultimo Momento
Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

Fiesta de la Playa: último día de venta de entradas a precio promocional

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Policiales
Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Río Gualeguay: hallaron sin vida a uno de los hombres desaparecidos en el agua

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Ovación
Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Juan Siemienczuk se incorpora a las categorías formativas de Talleres

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Estudiantes ya tiene fecha de regreso a los entrenamientos y gira confirmada por España

Sebastián Villa sobre River: Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

La provincia
En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de humillantes sus salarios

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

Dejanos tu comentario