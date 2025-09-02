Uno Entre Rios | Ovación | Jorge Sampaoli

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

El equipo de Belo Horizonte tendría acordado con Jorge Sampaoli. Sólo falta definir el aspecto económico para que asuma el ex-DT de la Selección Argentina.

2 de septiembre 2025 · 18:34hs
Jorge Sampaoli no trabaja desde enero de este año.

Jorge Sampaoli no trabaja desde enero de este año.

Después de la caída de la negociación con el Santos FC, el entrenador argentino Jorge Sampaoli tiene conversaciones avanzadas con la dirigencia del Atlético Mineiro y podría convertirse en el nuevo director técnico del plantel profesional. Hasta el momento, la comisión directiva del Galo coincidió con el proyecto deportivo presentado por el oriundo de Casilda.

El único aspecto que resta es el acuerdo económico de ambas partes; en caso de concretarlo, Jorge Sampaoli se unirá a la institución deportiva de Belo Horizonte.

Charlier consiguió seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en Aldosivi.

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

concordia se prepara para una nueva edicion del encuentro del bagre amarillo

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

El Mineiro se encuentra en una compleja situación, porque tiene que encontrar un reemplazo para el puesto que dejó Alex Cuca Stival, quien fue despedido debido al desastroso desempeño del equipo.

Por este motivo en particular, todo parece indicar que la dirigencia y Sampaoli llegarán a un acuerdo formal para concretar su arribo al club, una situación que traería tranquilidad a los hinchas, quienes desean observar un cambio importante en los resultados de los partidos.

La última experiencia de Jorge Sampaoli

Por otra parte, el entrenador se encuentra sin rodaje, porque desde el 30 de enero de este mismo año, se encuentra sin club. Sin embargo, la dirigencia del Minieiro no duda de las capacidades de Sampaoli y esperará concretar su llegada, la cual parecería que podría cambiar el turbulento panorama del equipo.

En el Stade Rennais F.C., el último equipo que dirigió, Jorge Sampaoli estuvo al mando durante un breve y desafiante período en el que alcanzó a dirigir 10 encuentros oficiales. En ese lapso, el equipo consiguió 3 victorias, pero sufrió 7 derrotas, en medio de una etapa de transición y cambios profundos dentro del club. A pesar de los resultados adversos, Sampaoli apostó por un estilo ofensivo y por la promoción de jóvenes talentos, intentando imponer su sello en un contexto complejo y con poco margen de maniobra.

Si bien su ciclo en el fútbol francés fue corto, el argentino dejó bases interesantes desde lo táctico que podrían ser aprovechadas a futuro. Su salida estuvo ligada a diferencias en la planificación deportiva que a una falta de compromiso, reflejó una vez más su convicción por proyectos claros y alineados con su visión futbolística.

Jorge Sampaoli Atlético Mineiro
