Jorge Locomotora Castro estuvo en las playas de Colón

El excampeón del mundo subió una foto a sus redes sociales en la que se lo vio comiendo sandía en la playa de Colón.

Las playas entrerrianas son destinos elegidos por los turistas para disfrutar del cálido verano del 2026. Las localidades lindantes a los ríos Paraná y Uruguay reciben a miles de visitantes que buscan desconectarse de la rutina. Uno de los puntos más visitados es Colón , quien estos durante estos días contó con un huésped más que especial.

El excampeón del mundo de boxeo, el santacruceño Jorge Locomotora Castro, está de vacaciones en la ciudad de la costa del río Uruguay. Al Roña se le vio relajado en su reposera en la playa, disfrutando de una sandía.

Jorge Locomotora Castro, una leyenda del boxeo argentino

Jorge Fernando Castro nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967). Más conocido como Locomotora o Roña, fue campeón mundial de la categoría Mediano. Debutó como profesional el 14 de febrero de 1987, con una victoria por KO frente al chileno Patricio Caracci. Acumuló una racha invicta de 37 peleas y su primera derrota llegó el 10 de junio de 1989 frente a Lorenzo García. Realizó 72 combates en cinco años, 19 de ellos en 1988.

En 1989 cumplió su sueño de reabrir el estadio Luna Park, que llevaba ocho años sin presentar boxeo, en una histórica pelea frente al Puma Miguel Arroyo. Este combate comenzó a darle reconocimiento internacional.[5]

En esto años realizó peleas en Mónaco, España, Italia, Francia y Estados Unidos, donde se radicó un tiempo y trabajó como sparring en diversos gimnasios de Filadelfia. En 1991 disputó el título Súper Welter frente al bicampeón Terry Norris, perdiendo por decisión unánime. Al año siguiente viajó a Pensacola para enfrentar en su casa a Roy Jones Jr. Perdió por una amplia decisión unánime, pero tuvo el honor de ser el primer boxeador en hacerle escuchar las tarjetas a “Súper Roy”, quien declaró que Castro había sido su rival más duro y que hasta el momento nunca le habían pegado tanto.

Fue campeón mundial en 1994, ganándole al campeón Reggie Johnson en Buenos Aires. Después retuvo el título ante Alex Ramos por nocaut, y viajó a Monterrey, para defender el título contra el campeón mundial de la WBO y de la WBA, John David Jackson de Filadelfia, a quien derrotó por nocaut en uno de los triunfos más épicos de la historia del boxeo argentino.

Finalizó su carrera con un récord profesional de 144 peleas, en las cuales logró 130 victorias (90 por nocaut), sufrió 11 derrotas y tuvo tres empates.