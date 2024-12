Iván Gullo alcanzó la gloria en el Campeonato Argentino

Llegar a competir, al máximo nivel y con deportistas de élite, no fue nada fácil. El fisicoculturista entrerriano pasó por muchísimos cambios en su cuerpo para explotarlo de la mejor manera posible y presentarse en el escenario con un imponente físico. Iván lo logró. Después de tanto sacrificio cumplió su objetivo. Satisfecho es la palabra que define a este deportista que alcanzó la gloria en la ciudad de Rosario tras años de esfuerzo y entrenamiento.

“Esto que siento es inexplicable”, sentenció a UNO. A su vez, agregó: “hay cosas que no se describen con palabras, sino con sensaciones y sentimientos. Lloré un montón cuando recibí el premio, cuando abracé a mis amigos y a mi profesora que son los que están codo a codo en todo. Son muchos años de lucha. Entrenar, comer bien, ir a competir y que no te salgan las cosas, tropezarte, caerte y volver a levantar. Consagré algo que venía buscando hace años”.

Iván describió su satisfacción pero dejó en claro que no considera su logro como un sueño, sino como un objetivo cumplido. Se siente orgulloso de su trabajo y de su medalla. “Un sueño, para mí, está demasiado lejos. Obviamente que tengo millones de sueños. Entonces, lo que hago es tratar de ponerme objetivos. Suena más convincente en mi cabeza, que juega un rol muy importante en este tipo de competencias”.

“El nivel en este torneo elevó un montón. Competí con deportistas de gran talla nacional. No había cantidad, sino calidad. En todas las categorías predominó la excelencia y eso me deja doblemente orgulloso. Enfrenté a los mejores del país y pude coronarlo con el primer puesto”, sentenció Gullo.

“El día que recibí la premiación fue realmente hermoso. Ya la rutina previa comenzó de una muy buena manera porque en el gimnasio se armó un lindo grupo de entrenamiento, con chicos y chicas de otras categorías. La noche anterior nos comimos un asado grupal, lamentablemente sin sal, pero el momento compartido fue excelente. El día de competencia me levanté temprano, desayuné un café con apenas un poco de agua y seguí disfrutando del momento, tanto arriba como abajo del escenario”, detalló Gullo.

“Desde el primer minuto confié en mi mismo pero este torneo tuvo competidores excelente. A medida que los iba conociendo decía dentro mío que podía salir segundo o tercero. Pero, de igual manera, siempre convincente con el objetivo bien puesto en la cabeza y buscando que eso se de. Fue muy lindo que el nivel haya estado nivelado para arriba. La satisfacción de haber ganado es doble”, contestó el atleta paranaense.

El fisicoculturista planeó tomarse un tiempo para descansar y recargar energías, antes de prepararse para futuros torneos en el 2025. “Ahora quiero descansar. Es la primera vez en dos años y medio que voy a descansar cuatro semanas, o sea, todo el mes de diciembre. Voy a seguir entrenando y comiendo generalmente bien pero un permitido voy a tener. Algún asadito puedo llegar a comer”, dijo, entre risas.

“Ese es el descanso. Seguir activo, pero sin responsabilidad de horarios, de comida. Quiero despejar la cabeza, porque realmente lo necesito. El deporte es hermoso, uno se prepara para esto, pero también sostengo que es cabeza-cuerpo. Sin cabeza no tenés físico. El desafío es pensar en el año que viene. A partir de enero me empiezo a preparar para competir en la Copa Mercosur que se va a desarrollar en Mendoza durante la primera o segunda semana de mayo. Conozco el torneo, el año pasado tuve la suerte de salir segundo y tengo ese objetivo en mente, tratar de superar y conseguir la primera posición. Luego de ello partiremos al Argentino en busca de la clasificación al Sudamericano. Mas o menos ese es el cronograma”, agregó, haciendo referencia al calendario 2025.

“Realmente es una vida nueva para mí después de estar dos años y medio entrenando todos los días para cumplir ese objetivo. Es importante siempre un descanso para volver renovado al entrenamiento, a la rutina, a las comidas diarias. Todo eso te cansa, te satura y yo lo que quiero es disfrutar este deporte”, dejó en claro Gullo, que cerró la nota así: “Desde que me preparo para un torneo mi idea primordial es disfrutar. Si no disfrutas la parte de la preparación, no lo hagas. Esto exige mucho. Demanda tiempo”.