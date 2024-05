Iván Chávez hizo historia en el arco de Patronato

El crespense ingresó a escena a los 62 minutos en reemplazo de Julio Salvá. El capitán del elenco de barrio Villa Sarmiento solicitó el cambio al acusar una molestia muscular con la que convivió durante todo el encuentro. Tras la asistencia del cuerpo médico el entrenador Diego Pozo ordenó el estreno de Chávez.

El recorrido de Iván Chávez

Iván Chávez dio sus primeros pasos en la escuelita de Unión de Crespo. Se afianzó bajo los tres palos en otra institución de su ciudad natal: la Asociación Deportiva y Cultural, entidad donde realizó su recorrido en categorías formativas. Con 15 años tuvo su bautismo en Primera División defendiendo la valla del Club Recreativo de Libertador San Martín.

Con 16 años se incorporó a la estructura juvenil de Patronato para formar parte del plantel de sexta división. Dos años después disputó su primer encuentro en la categoría reserva. De ahí fue promovido para adquirir experiencia en los entrenamientos que realizaba el plantel de Primera División. A inicios de 2021 Chávez firmó su primer contrato profesional con la entidad de barrio Villa Sarmiento.

Una lesión en el ligamento cruzado de la pierna derecha alejó al crespense durante seis meses. Volvió para celebrar la conquista de la Copa Argentina 2022 bajo la conducción técnica de Facundo Sava.

Patronato Iván Chávez 2.jpg Iván Chávez con el trofeo que conquistó Patronato en la Copa Argentina 2022.

En busca de espacio Chávez emigró a Bahía Blanca para incorporarse al plantel de Sansinena de General Cerri, equipo que compitió en la temporada 2023 del Torneo Federal A. El entrerriano se adueño del arco. En 27 encuentros disputados conservó el cero en el arco en 13 oportunidades.

Tras finalizar su ciclo en el elenco del sur bonaerense retornó al club propietario de su pase. Se presentó, junto a Franco Rivasseau, como la opción de recambio de Julio Salvá. La lesión del experimentado arquero le ofreció espacios a Chávez, quien cumplió el sueño de disputar un encuentro oficial con el club que lo formó como atleta profesional.

Los arqueros de Patronato en el profesionalismo

El 19 de mayo de 2010 Patronato inscribió su nombre en el profesionalismo al coronarse campeón del Torneo Argentino A.

A lo largo de su participación en la Primera Nacional, la Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana el elenco de barrio Villa Sarmiento utilizó una 12 de arqueros.

Sebastián Bértoli, ídolo de la institución, fue quien tuvo mayor participación. La nomina de cuidapalos incluye también a Sebastián Blazquez, Carlos Morel, Agustín Bossio, Federico Costa, Matías Ibáñez, Daniel Sappa, Matías Mansilla, Facundo Altamirano, Matías Budiño, Julio Salvá e Iván Chávez.

El defensor que actuó como arquero

En la temporada 2011/12 de la Primera Nacional un futbolista de campo se calzó los guantes y se paró bajo los tres palos. Se trata del marcador de punta Gerardo Acosta.

El Rojinegro perdía 1 a 0 ante Almirante Brown en el estadio Fragata Sarmiento en un juego válido por la novena fecha. A los 74 minutos el árbitro Maximiliano Stevenott expulsó a Sebastián Bértoli.

Patronato quedó en inferioridad numérica después que el entrenador Marcelo Fuentes agotó variantes. Frente a ese escenario un jugador de campo debió modificar su rol. De esta manera Gerardo Acosta defendió la valla en el último cuarto de hora.

Nota Relacionada: El futbolista de campo que custodio la valla de Patronato

“En las prácticas informales Acosta solía dirigirse al arco, pero en la noche del 5 de octubre de 2011 finalizó bajo los tres palos por su personalidad. “Fui de caradura”, se sinceró, en una nota publicada por Ovación el 19 de mayo de 2021. “Almirante tenía un buen juego aéreo. Nosotros teníamos a (Facundo) Talín y (Walter) Andrade, que eran enormes. ¡No íbamos a poner a uno de ellos al arco! Ahí nomás me calcé los guantes... Me paré bajo los tres palos, no quedó otra. Me acuerdo que después del partido Marcelo Fuentes me dijo “cómo te animaste a agarrar el arco”. Me tenía fe. Aunque si la pelota iba fuerte al ángulo, iba a ser gol”, imaginó el uruguayo.

Los pibes de Patronato que firmaron planillas, pero no jugaron

Chávez fue el primer arquero formado en el semillero Rojinegro en debutar en Primera División. Previamente, tres cuidapalos de la institución esperaron su oportunidad desde el banco de suplentes.

El primer arquero de la cantera que formó parte de una delegación en un encuentro oficial fue Emanuel Alarcón, quien firmó planillas en 8 encuentros. Luciano Espíndola fue citado en dos oportunidades. Por su parte, Franco Rivasseau, quien actualmente alterna el banco de suplentes junto a Iván Chávez, fue la opción de recambio para el arco en 39 encuentros.