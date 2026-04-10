Agustín Asmu formará parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Agustín Asmu será el único representante argentino en tenis de mesa en la cita olímpica que se disputará en Dakar.

El Comíté Olímpico Internacional (COI) confirmó la asignación de una sola plaza para el tenis de mesa argentino para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Dicho lugar fue destinado para Agustín Asmu .

Junto a Lorena Gitelman, el paranaense fue uno de los dos exponentes de la disciplina postulado en junio de 2025 por la Federación Argentina de Tenis de Mesa para dicha competencia elevando sus currículums deportivos al Comité Olímpico Argentino (COA). para su posterior evaluación.

Finalmente, el COI confirmó la asignación de una sola plaza para el tenis de mesa argentino, que en este caso fue la masculina, otorgada a Agustín Asmu.

Cuando se desarrollarán Juegos Olímpicos de la Juventud

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebrará en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

Los 25 deportes oficiales de Dakar 2026 incluyen: atletismo, bádminton, baloncesto 3x3, béisbol 5, boxeo, breaking, ciclismo, equitación, esgrima, fútbol sala, gimnasia artística, handball playa, judo, lucha de playa, natación, remo coastal, rugby 7s, skateboarding, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol de playa y wushu.

El programa incorporará nuevas disciplinas olímpicas como el wushu, junto con variantes de deportes tradicionales, como el béisbol 5 y la lucha de playa.