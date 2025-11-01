Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente va por su segundo triunfo del campeonato

Desde las 20, Independiente recibirá a Atlético Tucumán, por la 14ª fecha del certamen. El Rojo quiere dejar el último puesto.

1 de noviembre 2025 · 12:52hs
Independiente recibirá a Atlético Tucumán, desde las 20, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la 14° fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Rojo quiere capitalizar el buen momento tras la goleada ante Platense y volver a ganar para salir del último puesto en la Zona B.

Mientras que el Decano inicia la era de Hugo Colace al frente del equipo tras la salida de Lucas Pusineri.

Otros partidos de sábado por el Torneo Clausura

Además, Aldosivi recibirá a Independiente Rivadavia, desde las 14.45, en el Estadio José María Minella. El conjunto de Mar del Plata está último en las dos tablas y necesita salir de la zona roja, mientras que la Lepra está a días de la primera final de su historia.

Mientras que a las 16, Barracas Central será anfitrión de Argentinos Juniors. El Guapo quiere clasificarse a los playoffs y a la Copa Sudamericana; mientras que el Bicho quiere ir por todo.

En tanto Vélez y Talleres se enfrentarán desde las 17, en el Estadio José Amalfitani. El Fortín ya está clasificado a octavos y la T busca alejarse del descenso.

