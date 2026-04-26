Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Luego de cuatro décadas, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza volvieron a jugar un clásico en Primera División y no defraudaron para nada. Por la fecha 16 del Torneo Apertura, La Lepra se impuso por un contundente 5-1 sobre el Lobo en el Estadio Bautista Gargantini. La visita, que terminó con diez por la insólita expulsión de Franco Saavedra, abrió el marcador a los 33 segundos en la cabeza de Blas Armoa, pero los locales lo dieron vuelta gracias a Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Alex Arce, Leonard Costa y Leonel Bucca.