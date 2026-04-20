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Banfield e Independiente Rivadavia repartieron puntos

Banfield , que tiene muy complicada la clasificación, igualó sin goles con La Lepra, que sigue líder de la Zona B y de la tabla anual.

20 de abril 2026 · 19:23hs
Banfield e Independiente Rivadavia jugaron bajo la lluvia.

Banfield e Independiente Rivadavia jugaron bajo la lluvia.

Luego del histórico Maracanazo conseguido ante Fluminense por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia sigue sumando en el Torneo Apertura y este lunes empató sin goles ante Banfield en el Florencio Sola en un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Zona B. El Taladro tiene muy comprometida su clasifiación a los Playoffs mientras que la Lepra sigue en lo más alto de la Tabla Anual.

Yoshan Valois fue el encargado de abrir el marcador a los 67 minutos para Lanús.

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Banfield Independiente Rivadavia Torneo Apertura Zona B
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