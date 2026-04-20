Banfield e Independiente Rivadavia repartieron puntos

Banfield , que tiene muy complicada la clasificación, igualó sin goles con La Lepra, que sigue líder de la Zona B y de la tabla anual.

Luego del histórico Maracanazo conseguido ante Fluminense por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia sigue sumando en el Torneo Apertura y este lunes empató sin goles ante Banfield en el Florencio Sola en un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Zona B. El Taladro tiene muy comprometida su clasifiación a los Playoffs mientras que la Lepra sigue en lo más alto de la Tabla Anual.