Copa Libertadores: Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata definen sus series

La Lepra mendocina recibirá a Fluminense de Brasil por un lugar en cuartos de final de la Copa Libertadores. Estudiantes visita a Universidad Católica de Chile.

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este martes a Fluminense de Brasil, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, contará arbitraje del colombiano Andrés Rojas y televisación de Fox Sports.

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Independiente Rivadavia quiere seguir haciendo historia

La Lepra mendocina llega a este encuentro con la ilusión en alza, ya que en la ida consiguió un muy buen empate en el mítico Estadio de Maracaná, que lo hace llegar a la vuelta con muy buenas opciones para meterse entre los ocho mejores del continente.

En lo que respecta al plano local, el equipo cuyano jugó con un equipo alternativo ante el campeón del Torneo Apertura, Belgrano de Córdoba, que lo superó 2-0 en condición de local. De todas maneras, Independiente Rivadavia lidera en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, por lo que es serio candidato a quedarse con el título de Campeón de Liga que se entrega a fin de año.

Fluminense, por su parte, llega a este enfrentamiento en un flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa de Brasil a manos del Vasco da Gama, mientras que en el Brasileirao está cuarto y solo ganó uno de sus últimos cinco partidos.

De todas maneras, no hay que dar por muerto a uno de los equipos brasileros más competitivos de los últimos años, que además en 2023 pudo darse el lujo de ganar esta competición por primera vez en su historia.

Estudiantes busca la clasificación en Chile

Estudiantes de La Plata visitará este martes a la Universidad Católica de Chile, en un encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que iniciará a las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, contará con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de Fox Sports y Disney+ Premium.

¡Esta noche, cueste lo que cueste! pic.twitter.com/P1j2UvgPOz — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 18, 2026

Estudiantes llega con la confianza al máximo, debido a que el último fin de semana se floreó ante su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, al que goleó 4-0 por la quinta fecha del Torneo Clausura. De esta manera, el Pincha no solo cortó con la sequía de tres partidos sin ganar, sino que también se metió en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y además volvió a prenderse en la pelea de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga a fin de año para aquel que finalice primero.

Universidad Católica, por su parte, viene de ganarle 2-0 a Cobresal en la Liga de Primera de Chile, aunque está muy lejos del líder, que es el Colo-Colo. De todas maneras, se ubica tercero, por lo que ingresaría a los playoffs para la próxima edición de la Copa Libertadores.

En lo que respecta a la serie entre ambos equipos, el partido de ida, que se disputó en La Plata, finalizó 1-1. El Pincha se había puesto rápidamente en ventaja a los cuatro minutos a través de Joaquín Tobio Burgos, aunque el equipo chileno consiguió el valioso empate gracias a la anotación del entrerriano Fernando Zampedri cuando transcurrían 35 minutos del complemento.