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Echagüe se consagró campeón de la Copa de Plata en el Torneo Tiburón de vóleibol

El equipo masculino Sub 14 de vóleibol del Atlético Echagüe tuvo una destacada participación en el certamen disputado en Villa Constitución.

18 de agosto 2026 · 22:01hs
Los chicos de Echagüe y su merecido reconocimiento.

Prensa Echagüe.

Los chicos de Echagüe y su merecido reconocimiento.

El equipo masculino Sub 14 de vóleibol del Atlético Echagüe Club se consagró campeón de la Copa de Plata del Torneo Tiburón, disputado durante el último fin de semana en la localidad santafesina de Villa Constitución.

Lo que jugó Echagüe

La competencia fue organizada por Citta Club, institución anfitriona del certamen, y reunió a 40 equipos de las ramas masculina y femenina. Durante las jornadas del sábado y domingo, los conjuntos participantes afrontaron una intensa programación de partidos, en una propuesta que convocó a delegaciones de distintos puntos de la región.

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Echagüe tuvo un sólido desempeño a lo largo del torneo y logró avanzar hasta la definición de la Copa de Plata. En el partido decisivo, el conjunto paranaense derrotó a Náutico de Rosario y se quedó con el título.

El equipo estuvo dirigido por Kiara Segovia, quien acompañó a los jóvenes jugadores durante una competencia que significó una importante experiencia deportiva y de formación.

El Torneo Tiburón contó con la participación de equipos provenientes de Villa Constitución, Arroyo Seco, Pergamino, Rosario y localidades de la zona, San Nicolás y Villa Ramallo, entre otras ciudades.

De esta manera, el Sub 14 masculino de Echagüe cerró una muy buena actuación, no solo por el resultado obtenido, sino también por la posibilidad de compartir dos jornadas de vóleibol con instituciones de diferentes localidades, en un marco de competencia, aprendizaje y camaradería.

Echagüe Vóleibol Copa de Plata campeón
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