Independiente remontó un partidazo ante Defensa y Justicia y se afirma en la zona de playoffs

En Avellaneda, Independiente ganó con goles de Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán, confirmando su remontada en el certamen.

Independiente de Avellaneda empezó perdiendo este sábado, pero se lo dio vuelta a Defensa y Justicia y ganó 3-1, en condición de local, en el marco de la 15ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el mediocampista Aaron Molinas abrió el marcador para el "Halcón" a los 6 minutos de penal y, a los 15', el paraguayo Gabriel Ávalos lo empató para el "Rojo" de la misma forma. El chileno Maximiliano Gutiérrez dio vuelta el encuentro a los 29 minutos mientras que Lautaro Millán marcó el 3-1 a los 48 minutos del complemento..

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanza los 21 puntos, escala a la quinta posición y se afirma en la zona de playoffs del Torneo Apertura. En la próxima fecha, el "Rojo" visitará a Deportivo Riestra el próximo viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una gran oportunidad de asentarse en la zona de playoffs y quedó octavo con 19 puntos, pudiendo perder el lugar si se dan algunos resultados. En la próxima fecha, el "Halcón" recibirá el jueves a Boca desde las 20 en el estadio Norberto Tomagnello.