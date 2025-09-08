Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido ante Banfield

Luego de una reunión entre los dirigentes de Independiente y Aprevide, la suspensión podría quedar sin efecto.

8 de septiembre 2025 · 17:06hs
Independiente volvería a su estadio el sábado.

Independiente volvería a su estadio el sábado.

Independiente mantuvo una reunión con las autoridades de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para el partido del sábado ante Banfield.

El pasado miércoles 20 de agosto, la barbarie se apoderó del partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se suspendió por serios y violentos incidentes. Horas después, estos hechos de gravedad decantaron en la clausura del estadio para realizar pericias y, en lo deportivo, el jueves fue descalificado el Rojo del certamen.

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo.

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final.

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Por esta clausura, el partido del fin de semana del 24 de agosto ante Platense en condición de local fue suspendido y, este sábado, Independiente volvería a su casa tras los incidentes ante la Universidad de Chile.

El pedido de Independiente

Por ello, las autoridades del Rojo y del Aprevide mantuvieron una reunión para definir el nuevo protocolo de seguridad y levantar la clausura del estadio. Independiente hizo una presentación en la que el organismo provincial realizó algunas modificaciones menores y este lunes podría aprobarse.

Además, uno de los puntos destacados es que Aprevide y la policía bonaerense tendrán más injerencia en el operativo. Así, Independiente jugaría en su estadio el próximo sábado ante Banfield con aforo completo desde las 16.45 horas.

Independiente Banfield Aprevide estadio
Noticias relacionadas
Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Ultimo Momento
El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra

Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Policiales
Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Ovación
Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

La provincia
Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Dejanos tu comentario