Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Con gol del Colo Gil, Huracán le ganó 1 a 0 a Tigre y sumó de visitante. Además, Newell's empató con Central Córdoba y Lanús derrotó a Talleres en La Fortaleza.

Huracán pegó en el momento justo y consiguió una valiosa victoria por 1-0 sobre Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura en el estadio José Dellagiovanna. El Globo logró aprovechar de un error del Matador en la salida para que Leonardo Gil marque el primer y único gol del encuentro.

Triunfo que permite a la escuadra de Parque Patricios llegar de la mejor manera posible al duelo contra Once Caldas, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El primer tiempo fue parejo y disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas claras para ambos lados. Tigre buscó profundidad por las bandas, mientras que Huracán apostó a la pelota parada. A los 6 minutos, Hernán De La Fuente fue amonestado por el lado visitante, y más tarde, a los 11’, Tomás Cardona vio la tarjeta amarilla en el local. La etapa inicial terminó sin goles y con escasas emociones.

Huracán 1 Huracán pegó primero y ganó tres puntos.

En el complemento, Huracán salió más decidido y avisó rápido: a los 10 minutos, un cabezazo de Pereyra encendió las alarmas en el área de Tigre. Un minuto más tarde llegó el desnivel: Leonardo Gil, encargado de ejecutar varios tiros de esquina en el partido, capturó un rebote y puso el 1-0 para el Globo. Tigre tuvo su chance más clara a los 32’ con un remate de Ignacio Russo, pero Galíndez, que volvía al arco tras su lesión con la Selección de Ecuador, salvó de manera espectacular.

Pese a los intentos del local, Huracán sostuvo la ventaja y se llevó un triunfo valioso fuera de casa. El equipo suma seis puntos y empieza a acomodarse en la tabla, mientras Tigre continúa sin encontrar regularidad en el torneo.

Lanús ganó en La Fortaleza

Lanús se impuso 1-0 a Talleres en el estadio Ciudad de Lanús por la fecha 4 de la Liga Profesional. El único gol lo convirtió Rodrigo Castillo sobre el cierre del primer tiempo, sumando su tercer tanto en el torneo.

El equipo local supo resistir los avances del conjunto cordobés, que tuvo sus chances más claras en los pies de Depietri y Girotti, pero se encontró con un seguro arquero rival. En el complemento, Castillo pudo aumentar, pero el travesaño le negó el segundo.

Talleres buscó con múltiples cambios ofensivos, pero no logró quebrar la defensa granate y se fue con las manos vacías.

Igualdad con polémicas y expulsados

Newell's y Central Córdoba igualaron 1-1 en la continuidad de la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que se desarrolló en la ciudad de Rosario y correspondió a la Zona A, que lidera Estudiantes. Las emociones llegaron en el final: la Lepra, que jugó con 10 desde los 37 minutos del primer tiempo por la expulsión de Luca Regiardo, lo ganaba por Gonzalo Maroni pero los santiagueños reaccionaron rápido y rescataron un punto por Gastón Verón. Fue agredido el árbitro Andrés Merlos cuando fue al VAR a revisar la patada que derivó en la roja.