Hazaña histórica de Paraguay en el Mundial: eliminó a Alemania por penales

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro dio el golpe y eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el Gillette Stadium de Massachusetts, Julio Enciso abrió el marcador para la Albirroja pero, en el arranque del complemento, Kai Havertz le dio la igualdad a los teutones. Tras los noventa minutos y un alargue sin goles -aunque sí uno anulado a Jonathan Tah mediante el VAR-, hubo penales.