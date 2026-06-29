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Hazaña histórica de Paraguay en el Mundial: eliminó a Alemania por penales

Los tetracampeones del mundo cayó de la mano del equipo del argentino Gustavo Alfaro. Ahora Paraguay espera rival que saldrá de Suecia-Francia.

29 de junio 2026 · 20:35hs
Paraguay festejó a lo grande en Estados Unidos.

Conmebol.

Paraguay festejó a lo grande en Estados Unidos.

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro dio el golpe y eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el Gillette Stadium de Massachusetts, Julio Enciso abrió el marcador para la Albirroja pero, en el arranque del complemento, Kai Havertz le dio la igualdad a los teutones. Tras los noventa minutos y un alargue sin goles -aunque sí uno anulado a Jonathan Tah mediante el VAR-, hubo penales.

En la definición, emergió la figura de Orlando Gill. El arquero de San Lorenzo le atajó remates a Havertz y Nick Woltemade, Jonathan Tah la tiró afuera y José Canale convirtió el definitorio para darle el boleto a octavos, donde se medirá con el ganador del duelo entre Francia y Suecia.

Alemania y Paraguay se cruzan en un duelo de alto voltaje por los 16avos del Mundial.

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Paraguay Alemania Mundial 2026
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