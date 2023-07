Habrá varios entrerrianos en el Máster de Menores.

Representando a Entre Ríos estarán: En Damas: Milagros La Barba (Victoria) en Sub 14 A; María Emilia Boraglio (Concepción del Uruguay) en Sub 16 A, Paloma Albornoz (Victoria) en Sub 18 A, Catalina Caffa Iregui (Concepción del Uruguay) en Sub 18 B y Julieta Caffa Iregui (Concepción del Uruguay) en Sub 18 B.

En caballeros: Valentino Lazarte Martínez (Concepción del Uruguay) en Sub 12 A, Jeremías Pucheta (Concordia) en Sub 14 A, Augusto Rodríguez (Chajarí) en Sub 16 A, Mateo Schifelbein (Nogoyá) en Sub 16 B, Bautista Dalmasso (Bovril) en Sub 16 B, Francisco Aguilar (Victoria) en Sub 16 C y Juan Manuel Chiesa (Victoria) en Sub 16 C.

padel 2.jpg

José Luis Iyardet, integrante de APER (Asociación del pádel de Entre Ríos), habló con Ovación desde Villaguay respecto de esta gran representación a nivel nacional por parte de los jugadores menores. “Para nosotros es una apuesta pata el futuro del pádel de la provincia y una posibilidad para que los chicos puedan representar a la provincia. Vamos a acompañarlos en lo que podamos para que ellos tengan una proyección. Ahora van a jugar con chicos de sus edades porque acá lo hacen con gente más grande donde no logran tener una medida real. La intención es que quién quiera y esté interesado en progresar en esto tenga esa posibilidad de proyectarse y más que nada hacia afuera”.

La metas son amplias dentro de la competencia. “Estos chicos que viajan ya está compitiendo desde el año pasado y otros anteriormente de manera personal. En realidad es un esfuerzo personal porque este deporte es amateur, pero APA le está dando mucha importancia a estos selectivos. Juntan entre 300 y 400 chicos de todo el país. Y todos estos chicos participaron de cinco selectivo durante lo que va del año. Van a jugar en un complejo con 16 canchas con todos los lujos”, sostuvo y continuó. “Tenemos muchos chicos jugando, pero la idea es que más chicos se contagien y puedan ser parte de este deporte para que podamos competir. Estos pibes algunos de ellos ganaron algunos de estos cinco torneos. Por cuestiones de edad y de nivel a veces juegan ellos con chicos de otras provincias. En este Máster en Sub 18 femenino por ejemplo está Paloma Albornoz de Victoria. Esta chica seguramente irá al mundial ya que el año que viene pasa a ser mayor. Después tenemos un chico llamado Jeremías Pucheta que lo están siguiendo o observando mucho. Todo0s tienen chances de hacer un gran papel”.

padel 3.jpg

La Asociación

El dirigente aprovechó la oportunidad y contó como fue esta primera mitad del año en APER. “La situación viene complicada porque desde APA se puso una afiliación y a nosotros nos cuesta mucho porque acá en la provincia hace 15 años o más que está la Federación Entrerriana y en la Federación Argentina hoy por hoy la presencia es de Concordia. Ellos como institución no existen, no son reconocidos a nivel provincial y nacional, pero acá ellos están muy asentados y a nosotros nos cuesta mucho armar esa estructura. No tenemos esa estructura para hacer el tipo y la cantidad de torneo que ellos hacen”, narró y agregó: “Nosotros somos de Villaguay, pero para el año que viene la idea es incorporar gente de La Paz, Victoria, Concepción del Uruguay que es la que no está apoyando mucho y con la que hemos trabajado este año. Paraná nos cuesta un montón. Allá está Leonardo López y la verdad que hizo mal las cosas, no podemos confiar más porque nos deja mal parados”.

El dirigente dejó en claro que la capital provincial está fuera de APER. “Paraná participa más en la Federación, pero nuestra idea es que jueguen donde quieran y que el jugador vea donde hacerlo. No hay problema en eso, el problema es que no nos jodan a nosotros cuando juegan en la otra que tiene un interés competitivo más allá de lo recreativo. De todos modos la nuestra es la única que tiene proyección fuera del país”.