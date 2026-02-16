Uno Entre Rios | Ovación | Alan Sosa

Alan Sosa cumplió su meta personal en el inicio de año

El capitán de Patronato Alan Sosa conservó el cero en su arco en el primer juego oficial en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

16 de febrero 2026 · 19:30hs
Gentileza: Prensa San Martín de Tucumán

En un nuevo comienzo de temporada Alan Sosa cumplió su meta personal. El arquero conservó el cero en su arco en el empate que protagonizó Patronato y San Martín de Tucumán, en el Jardín de la República, en el marco del capítulo inicial del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

Esto le permitió sumar una unidad al Rojinegro en el primer desafío en el norte del país. Alcanzó este objetivo en el juego en el que asumió el rol de capitán del elenco de barrio Villa Sarmiento, como lo hizo durante varias temporadas Sebastián Bértoli.

“Se muy bien lo que significa Bértoli para la institución. Él dejó la vara muy alta en su momento y lo tiene bien ganado. Desde lo individual y lo colectivo trataré de darlo todo como lo vengo haciendo partido a partido y trataré de que no me convierta goles. Estoy contento por arrancar el torneo con la valla en cero”. Resaltó el uno del Santo, en rueda de prensa después del empate ante el Ciruja.

El capitán analizó el empate de Patronato en el norte del país

Contando los encuentros amistosos que Patronato disputó durante pretemporada el juego del domingo fue el tercer partido seguido donde la valla del elenco entrerriano fue imbatible. “Eso va a ser lo primordial durante toda la temporada. Vamos a buscar la solidez defensiva”, apuntó el ex-Unión de Santa Fe, entre otros equipos. “Esto será clave porque durante la primera rueda de este torneo debemos tratar de sumar todos los puntos posibles y en la segunda se observarán definitivamente las mejorías del equipo. Ahí vamos a encontrar nuestra mejor versión”, presagió.

La seguridad del equipo en todas las líneas le permitió a Patronato ser competitivo en el estadio La Ciudadela. “El Yagui (Forestello) en el primer momento nos remarcó que íbamos a ser un equipo ordenado de atrás para adelante, un equipo sólido con una muy buena defensa. Estamos trabajando para que no nos conviertan para tener nuestras chances y poder lastimar al rival. En Tucumán las tuvimos. Si hubiésemos estado finos en los últimos 20 metros, seguramente nos hubiéramos llevado algo más”, interpretó.

Alan Sosa, optimista con el futuro del Rojinegro

Por otro lado, el flamante capitán de Patronato afirmó que, a medida que pasen los encuentros, el equipo irá evolucionando en el campo de juego. “Se verá una mejor versión de cada uno de nosotros dentro del campo de juego a medida que vayan pasando los partidos. Este fue el primer partido después de cuatro meses, es un poco complicado pero nos vamos con buenas sensaciones. Estos partidos que te demandan muchos días de viaje y demás. Por suerte no tuvimos ningún lesionado más allá de la molestia en la mano de Hernán (Rivero). Ojalá no sea nada y ya lo tengamos disponible para el próximo juego”, deseo.

Alan Sosa Patronato Primera Nacional
