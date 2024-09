Habló Lionel Scaloni: el capitán, quién usará la 10 de Messi y el homenaje a Ángel Di María

Por otro lado, sin Leo, la camiseta con la 10 queda vacante. "La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño", expresó.

Lionel Scaloni sobre el homenaje a Di María

"El homenaje a Ángel es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hay que agarrarse de lo que ha hecho, de no rendirse nunca, no darse por vencido, que de esto se trata la vida y el fútbol. Además es un chico espectacular y eso hace que se agigante más todo. Ha demostrado en varias ocasiones todo lo que vale", aseguró Scaloni.

"Hablé con él para que juegue, pero no para que sea unos minutos, porque es un partido importante. Pensándolo bien después, me lo encontré en el avión y le dije que creíamos que lo importante era que la gente lo vea. Tenía claro que su despedida fue en la Copa América, fue un final de película, mejor no pudo haber salido", completó.

Además, opinó sobre el cambio en la relación del Fideo con los hinchas. "El artífice del cambio es él, y sus compañeros. Nunca dejó de querer estar acá. Hubo un momento en que conmigo no venía porque creíamos que había jugadores que necesitaba que él no esté, por todo lo que transmitía. Cuando dieron el paso, siguió viniendo con nosotros y fue uno más", dijo. "Ha estado 30 minutos, no jugado, noventa minutos, sesenta. Siempre ha aportado lo suyo y eso tiene un valor incalculable, es mérito de él, de nunca haber bajado los brazos. Está entre los mejores de la historia", completó.

Los motivos por los que Scaloni citó a Paulo Dybala

Una de las grandes sorpresas en la lista de la Selección Argentina para la Copa América de Estados Unidos 2024 fue la ausencia de Paulo Dybala, de quien el propio Lionel Scaloni aseguró que fue una decisión futbolística. Para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Joya había vuelto a quedar afuera. Sin embargo, unos días más tarde fue llamado de último momento y se sumó a los convocados de cara a los duelos ante Chile y Colombia. El DT de la Albiceleste explicó en conferencia de prensa su regreso y habló de su frustrada partida al fútbol árabe.

"La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos a los jugadores por lo que hacen dentro de la cancha más allá de la liga en que esté. Después ha sido una decisión que ha tomado él, que por otra parte habla muy bien de lo que es él como pibe. Se ha quedado en el club que tanto quiere dejando de lado otras cosas", expresó Scaloni. Luego, agregó: "La convocatoria fue futbolística, pensando que el equipo lo puede necesitar en algún momento. Ante las bajas de algunos jugadores, pasa a ser un futbolista que nos puede aportar".

Por otro lado, cuando le volvieron a consultar sobre si participó de la decisión de Paulo de quedarse en la Roma y no aceptar los millones de Arabia Saudita, aclaró: "No me metí en la posible transferencia, solo cuando lo llamamos para decirle que estaba convocado le preguntamos si se quedaba y nada más. Nunca nos metimos en las decisiones de los jugadores ni nos vamos a meter. Son decisiones personales, futbolísticas y también de vida. No nos vamos a meter porque todos hemos estado en esa situación y a lo mejor es confundirlo más. Así que la decisión ha sido suya y bienvenido sea si es lo mejor para él. Creo que está contento".

Dybala rechazó Arabia Saudita por la Selección y tuvo su premio

Haber rechazado los millones de Al-Qadsiah de Arabia Saudita fue para seguir en el nivel competitivo de la Roma en la Serie A y así tener más chances de regresar a la Selección. "Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día", aseguró. El premio no tardó en llegar.