Gualeguay inaugurará una gigantografía en honor a sus campeones del mundo y de América.

La Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de Gualeguay invita a toda la comunidad a participar de la inauguración de una gigantografía en honor a tres grandes embajadores del deporte gualeyo: Lisandro Martínez, Jorge Luis Burruchaga y Ramón Medina Bello.

El evento tendrá lugar este viernes a las 10 en la intersección de las calles Batalla de Cepeda y Tratado del Pilar, frente a la Oficina de Turismo. Allí se llevará a cabo un emotivo reconocimiento "a quienes han llevado el nombre de Gualeguay a lo más alto", según señalaron desde la Municipalidad.

Los tres futbolistas han dejado una huella imborrable en la historia del deporte argentino, con logros que trascendieron fronteras:

Jorge Burruchaga (nacido el 9 de octubre de 1962 en Gualeguay), campeón del mundo en 1986. En ese histórico torneo, Burruchaga marcó el último gol en la final contra Alemania, un tanto decisivo en la victoria por 3-2, que consagró a Argentina como campeón mundial.

Ramón Ismael Medina Bello (nacido el 29 de abril de 1966), campeón de América en 1991 y 1993. El Mencho fue pieza clave en el equipo que ganó la Copa América en esos años, contribuyendo con su talento y liderazgo en el campo de juego.

Lisandro Martínez (nacido el 18 de enero de 1998), campeón de América en 2021 y 2024, campeón del mundo en 2022 y campeón de la Finalísima 2021. El defensor se consagró a nivel internacional con la Selección Argentina, siendo parte fundamental en la conquista de la Copa América en Brasil, el Mundial en Qatar y el título de la Finalísima en Londres ante Italia.