Gross Paracao y su segunda victoria en la etapa

Gross Paracao no pudo ante el líder e invicto Ciudad Vóley

El cordobés Juan Pablo Pereyra (de Jesús María), el santafesino Alexis Nocenti (de Villa Ocampo) y el sanjuanino Mathias Corzo (criado en Villa Carlos Paz) fueron sus máximos anotadores, con 14, 13 y 12 puntos, respectivamente. Jonás Ponzio, con 12, fue el scorer de La Banda.

La próxima parada será en El Calafate (Santa Cruz) entre el jueves 23 y domingo 26. Allí, La Bomba se cruzará con Unión Vecinal de Trinidad de San Juan (penúltimo), Once Unidos de Mar del Plata (octavo) y San Lorenzo de Almagro (décimo).

En un set de alternancias, River Plate tuvo un mejor comienzo (5-2), pero Gross Paracao se recuperó rápidamente vía sus centrales (Julián López y Mateo Carrón), el punta Pereyra y el opuesto Corzo, para igualar en 11. Enseguida, este último clavó dos aces y consiguió el primer desnivel (14-16).

River volvió a liderar (19-18), presionando desde el saque de Tomás Steeman (ex Paracao) y aprovechando tres yerros de Pereyra; aunque devolvió gentilezas por errores no forzados. El Auriazul, con Verasio y Pereyra salvando pelotas exigentes, pasó adelante 20-22 pero, otra vez, no sostuvo la ventaja y quedó atrás 24-23.

La Banda no concretó sus dos sets balls y, por contrapartida, La Bomba hizo estallar dos ataques, para quedárselo 25/27.

Gross Paracao salió decidido a ampliar el resultado en el segundo parcial, arriesgando en el saque, que redituaron en dos aces e hicieron diferencia (3-6 y 4-10). Con gran nivel de juego, atacó casi sin oposición en el otro lado de la red y, con Pereyra atacando y bloqueando, Santiago Díaz Bolli armando y bloqueando, más Carrón y Alexis Nocenti indescifrables por el centro y punta, construyó una amplia ventaja impensable para quienes pujan en la tabla posicional.

La diferencia de rendimiento se expresó en el marcador, que entregó marcas de 5-14, 9-19 y 13-23, antes de cerrarlo 15/25.

A pesar de un mejor arranque del Auriazul, hubo sensible mejoría en River Plate y esto benefició al espectáculo (2-5 y 6-7). Mientras, Díaz Bolli exhibió destellos técnicos (asistiendo o tocando, más dos aces), para que Gross Paracao se mantenga al frente (13-15, 16-18 y 17-21).

Pero una mini racha en contra acercó al equipo de Núñez a la mínima (21-22) y así navegaron hasta el cierre que, luego de dos match-ball y puntos muy disputados, lo cerró con un pelotazo de Nocenti (24/26).