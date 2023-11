Ovación dialogó con Marta Villagra, organizadora del evento. La Gitana, así la apodan, destacó el crecimiento del deporte en Paraná y aseguró que será una gran velada la del 17 de noviembre con peleadores y peleadoras de diversas partes de Entre Ríos y otras provincias del país.

“Es el primer evento que llevo adelante yo solita. Estoy muy nerviosa pero a su vez ansiosa también por que llegue la gran noche. Son nervios lindos que también me suceden cuando me subo al ring a pelear. Quiero que llegue el día y ver qué es lo que pasa”, comenzó la deportista.

Velada de kick boxing en San Agustín 2.jpg Marta Villagra, alias La Gitana, es la organizadora del evento. UNO/ Juan Ignacio Pereira

“Habrá competidores de diversos lugares. Santa Elena, Paraná, Rosario del Tala, Gualeguay, Santa Fe y Neuquén van a estar presentes en el Club San Agustín. La verdad es que estamos bastante completos”, aseguró Marta Villagra.

“El plato fuerte es el Súper 4, pero no podemos desmerecer a los demás chicos. En total van a ser más de 25 peleas durante toda la jornada”, destacó La Gitana.

A su vez, agregó: “Al deporte lo veo bien. En mi escuela, por ejemplo, tengo 100 alumnos. Paraná tiene un buen nivel de chicos y chicas que compiten de manera semiprofesional y también profesional. En cada evento que acudo veo el potencial y el crecimiento del kick boxing. Es impresionante cómo evolucionan constantemente”.

En relación a esa evolución, Marta aseguró que aprende junto con sus alumnos. “Continuamente estoy en aprendizaje con ellos. Siempre les remarco que no me las sé a todas y que aprendo día a día con ellos. Hay veces que veo cosas que a mí no me salen pero a mis alumnos sí”, sentenció la deportista.

Team La Gitana cuenta con más de 100 alumnos y alumnas. Villagra mencionó las edades de los mismos. “Arrancan a partir de los 10 años hasta los 70. Cada entrenamiento se adapta dependiendo de la edad de cada uno. Compartimos un montón de cosas, me cuentan lo que les pasa, interactuamos y demás. Siento que estoy para ellos. Team La Gitana es una familia. Somos más que un equipo de kick boxing”.

Velada de kick boxing en San Agustín 1.jpg El Club San Agustín será el escenario principal de las más de 25 contiendas de kick boxing. La cita es el viernes 17 y comenzará a las 18. UNO/ Juan Ignacio Pereira

Por otra parte, Marta se tomó un tiempo y aclaró que sigue en busca de su sueño dentro del deporte.“Yo soy semiprofesional y el sueño que persigo es la pelea profesional. Siento que voy en buen camino. Lo que hay que tener para ser profesional es mucha dedicación y yo estoy dispuesta a ello. Aprendiendo un poco más voy a estar cerca del objetivo en este deporte que es todo para mí”, aseguró Villagra.

“La edad es solamente un número. Lo que más le impide a la persona llegar a la meta o conseguir objetivos es su cabeza”, contestó la deportista de 40 años.

Mujeres en el deporte

Como sucede en la mayoría de las disciplinas, al género femenino le cuesta la inclusión o son minoría dentro de un grupo numeroso. En el kick boxing el panorama es similar. Sin embargo, para Marta Villagra cada vez hay más mujeres en el deporte.

“Veía pocas chicas compitiendo afuera de la ciudad, pero en Paraná las mujeres cada vez están siendo más parte de las veladas. Mi consejo es que se animen un poco más porque este deporte es muy lindo. Yo entreno mujeres, les gusta competir y a mí también me llena de orgullo que ellas puedan ser parte de este deporte”, destacó Marta.

Velada de kick boxing en San Agustín 4.jpg Velada de kick boxing en el Club San Agustín. UNO/ Juan Ignacio Pereira

“Armar un equipo femenino en un futuro es realmente un sueño para mí”, cerró la deportista.