Mariano Werner va por la recuperación a La Plata

Tras la exclusión en Balcarce, Mariano Werner va en busca de la victoria en las camionetas. Habrá 14 máquinas en pista.

Mariano Werner saldrá a la pista en La Plata con la misión de descontar puntos en el torneo.

Este fin de semana el TC Pick Up y el TC Pista Pick Up se presentarán en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, para disputar la 9ª fecha del campeonato. Hernán Palazzo (Toyota Hilux) fue el último ganador y Otto Fritzler (Ford Ranger) llega como líder del torneo. Mariano Werner buscará recuperarse tras la exclusión en la última fecha.

En tanto que para esta carrera habrá 14 camionetas en pista, siendo la 2ª fecha de la Copa de Oro, y el regreso del trazado platense a la actividad luego de la clausura que dispuso la justicia.

Este sábado comenzará con los test de TC Pista Pick Up a partir de las 10.05 y luego será el turno de TC Pick Up a las 10.40. Luego seguirá un nuevo ensayo del TC Pick Up a las 12.35. Las clasificaciones iniciarán a las 15.25 con las TC Pista Pick Up y después irá la divisional mayor a las 16.10.

Este domingo por la mañana llega con las series de TC Pista Pick Up desde las 9.25. Y a partir de las 11.10 será el turno de las TC Pick Up. Las Finales comenzarán a las 13.10, con la “telonera”, y a las 14.10 se disputará la carrera de TC Pick Up.

Otto Fritzler (Ford Ranger) llega como puntero de la divisional mayor luego de llegar tercero en la última carrera. Le sigue quien resultó victorioso en la 8ª fecha, Hernán Palazzo (Toyota Hilux), a 6 unidades. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet S10) ocupa el 3° puesto en la tabla de posiciones a 7 puntos de Fritzler.

Uno de los regresos que tendrá la categoría será el de Julián Santero. El retorno del mendocino a la categoría mayor de camionetas se producirá al mando de una Ford Ranger del Magnoluz Racing, equipo dirigido por el piloto y director de escuadra Matías Frano, y contará con la motorización del preparador Ezequiel Giustozzi.

Vale recordar que Santero se había sumado al actual certamen a partir de la cuarta fecha con una Toyota Hilux de la misma estructura, pero solamente disputó dos carreras antes de alejarse de la divisional. Previamente, durante su fugaz paso en 2024, Santero disputó 11 competencias en las que cosechó una victoria, dos podios, dos triunfos en series y dos pole position.

En contrapartida, la cita tendrá cuatro bajas de peso: los pilotos Omar Martínez (Toyota Hilux), Diego Ciantini (Ford Ranger), José Ciantini (Toyota Hilux) y Santiago Mangoni (Chevrolet S10). Todos ellos habían sido habilitados bajo condiciones especiales para disputar la fecha anterior en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, carrera que significó el retorno del mítico trazado a la actividad automovilística nacional. A esta lista de ausentes se le suma el piloto Lucas Valle (Toyota Hilux).

Las posibilidades de Mariano Werner

Mariano Werner será uno de los pilotos que buscará recuperarse tras la exclusión en la fecha de Balcarce. “Lamentablemente fuimos excluidos. Había parado por problemas de transmisión y luego cuando entró a revisación por los 12 de la Copa estaba pasado de compresión el motor y fui bien excluido. Me cito la CAF, charlé con ellos, le di mi punto de vista, me preguntaron como habían sido las cosas y nada más que eso”, dijo Werner.

Debido a este incidente, el entrerriano perdió los puntos obtenidos en Balcarce y a falta de tres fechas para que finalice el campeonato, el piloto de Fotón sabe que tiene que redoblar esfuerzos para poder lograr el objetivo pactado a principio de año: “Siempre tengo fe y se que tengo un gran grupo y ojalá que lo pueda revertir. Hemos hecho bien las cosas y lamentablemente acá lo pagamos caro y hay que volver a construir. Hay muchos puntos por delante y tengo fe de poder darle a Fotón el mejor resultado”.

Este fin de semana se corre la novena fecha de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El líder de la Copa es Otto Frtizler, seguido de José Hernán Palazzo y Agustín Canapino. Werner se ubica noveno a 19 puntos del puntero.

Para ser campeón en TC Pick Up hay que cumplir con un requisito reglamentario ineludible: ganar al menos una de las 11 carreras que componen el calendario. Solamente seis de los 12 pilotos que clasificaron al “minitorneo” cuentan con la victoria que los habilita a poder pelear el título. Con solo tres Finales por delante, el escenario es complejo para los que todavía no festejaron.

Mariano Werner (Foton), Agustín Canapino (Chevrolet S10), Otto Fritzler (Ford Ranger), Hernán Palazzo (Toyota Hilux), Diego Azar (Toyota Hilux) y Tobías Martínez (Chevrolet S10) inician el sprint final con el triunfo en el bolsillo que les permite, a priori, llegar al Gran Premio Coronación del 13 de diciembre en La Plata sin el compromiso de tener que ganar.

Distintos son los casos de Marco Dianda (VW Amarok); Gastón Mazzacane (Foton); Diego De Carlo (VW Amarok); Ignacio Faín (Ford Ranger); Tomás Abdala (Ford Ranger) y Gustavo Taddei (Toyota Hilux). Todos ellos sí o sí tienen que cumplir con el inciso 7 del artículo 2 del reglamento deportivo.