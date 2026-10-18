Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner largó último en La Plata y llegó segundo en la final de TC Pick Up

Mariano Werner terminó segundo en la final de TC Pick Up disputada este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Canapino fue el ganador.

18 de octubre 2026 · 17:33hs
El podio en La Plata: Mariano Werner

Prensa ACTC

El podio en La Plata: Mariano Werner, Agustín Canapino y Otto Fritzler.

Mariano Werner terminó segundo en la final de TC Pick Up disputada este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, correspondiente a la novena fecha de la temporada 2026 y segunda de la Copa de Oro. El triunfo quedó en manos de Agustín Canapino con la Chevrolet S 10 del Canning Motorosport.

El trabajo de Mariano Werner

El piloto entrerriano, al volante de una camioneta Foton, protagonizó una destacada remontada desde el último lugar de la grilla, posición desde la que debió largar debido a una sanción de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF).

Canapino, que había iniciado la carrera desde el tercer lugar en la segunda fila, detrás de Santero, esperó el momento y pudo superar Tobías Martinez, primero y luego a Julián Santero, para encaminarse a su segundo triunfo en la temporada y al quinto en su historial en la categoría.

Segundo llegó Mariano Werner con la Foton del equipo Fadel Memo Corse, en una gran remontada luego de haber largado desde el último lugar tras la sanción impuesta luego de la carrera de Balcarce, tercero, Otto Fritzler, con la Ford Ranger del equipo Maquin Parts, cuarto, Hernan Palazzo, con la Toyota del EZE-B Team y quinto, Julián Santero, con la Ford Ranger del equipo Magnoluz Racing.

Este triunfo, le permite al piloto de Arrecifes, trepar a la punta de la Copa de Oro, superando apenas por un punto al piloto Otto Firtzler, que había llegado a La Plata, en la cima del mismo.

La palabra de Agustín Canapino

“Aproveché que Tobías tuvo un ligero despiste y me adelanté en la búsqueda de Santero al que pude pasar luego de una maniobra justa y sorpresiva, creo que tengo el potencial para luchar por la Copa en lo que queda y le agradezco al equipo por todo el trabajo del fin de semana donde perdí en la serie pero gané en la final, aprovecho para enviar un saludo a todas las madres, especialmente a la mía”

La Copa de Oro, luego de dos carreras: 1ro. Agustín Canapino: 88,5 puntos, 2do. Otto Firtzler: 87,5, 3ro. Hernán Palazzo: 79, 4to. Mariano Werner: 75, 5to. Diego Azar: 71,5 puntos.

Próxima carrera: 8 de noviembre, autódromo Roberto Mouras, de La Plata

Mariano Werner TC Pick Up La Plata
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