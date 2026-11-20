Sucedió en el interior de una vivienda de calle Corrientes al 4.100 en la ciudad de Santa Fe. Se investiga un femicidio seguido de suicidio

Femicidio seguido de suicidio en Santa Fe: la policía halló los cuerpos de una pareja en una casa de barrio Alfonso.

El grave hecho sucedió esta mañana de viernes a las 8:25. Los vecinos de la zona de barrio alfonso en la ciudad de Santa Fe, escucharon gritos del interior de la vivienda, cuando la mujer gritaba a viva voz "deja a mi hijo". Después se escucharon disparos de arma de fuego.

Los vecinos que viven en ese sector de la ciudad denunciaron de forma inmediata el suceso a la central de emergencias 911.

Femicidio seguido de suicidio

A los pocos minutos arribaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), quienes ingresaron a la vivienda y se encontraron con los cadáveres de la pareja. Aparentemente por la disposición del arma de fuego junto al hombre, éste asesinó a su mujer y después se suicidó con un balazo en la cabeza.

Ambos tenían alrededor de 30 años y trabajaban en la Brigada Motorizada de la policía capitalina.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso y sus consecuencias a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe.

En el lugar trabaja la Brigada de Femicidios de la PDI y la fiscalía de género del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Llegaron los peritos para la realización de los peritajes criminalísticos, publica UNO Santa Fe.