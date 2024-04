Gonzalo Lapera regresó a casa por un tiempo

Gonzalo Lapera en Monteros Voley

Gonzalo Lapera (1).jpeg Gonzalo Lapera en Monteros Vóley de Tucumán.

UNO dialogó con el punta receptor acerca de sus objetivos en esta vuelta por casa y de la importancia de las inferiores en la institución. “El calendario internacional, que también rige en la Liga Argentina, es de agosto hasta abril/mayo. Cuando se termina la liga cada uno decide volver a su ciudad. Yo opté por volver a Paraná y jugar la liga local con Paracao”.

“Me quedaré acá hasta agosto o septiembre. Son cuatro o cinco meses los que voy a estar en el club a la espera de alguna oferta”, dijo el jugador de vóley.

“Con Paracao vamos a jugar la liga santafesina, la liga paranaense y la liga provincial con equipos de Entre Ríos. También está la posibilidad de jugar torneos abiertos en otras ciudades. Hay competencia. Ese fue uno de los puntos que me sedujo para quedarme. Además estoy en casa”, expresó Gonzalo Lapera.

Remate de Gonzalo Lapera ante Policial de Formosa

Gonzalo Lapera (4).jpeg Gonzalo Lapera ante un bloqueo de Policial de Formosa.

“El club me recibió con los brazos abiertos. Me volví a encontrar con muchos amigos”, dijo y agregó: “Hay muchos chicos jugando. A y B en todas las categorías. El hecho de que los chicos elijan el vóley se debe al trabajo que se ha realizado con el deporte en Paracao. Pasa en todos los deportes, pero yo particularmente lo veo en el vóley que es lo mío”.

“El club apuesta mucho a las inferiores. Yo particularmente me reía porque tenía al lado mío a alumnos que vienen desde Sub 12 trabajando en Paracao. Les di clases cuando eran chicos y hoy son compañeros míos en la Primera. Eso me da mucho orgullo. Que hayan llegado a la Primera me deja muy conforme”, destacó.

“De las inferiores se alimenta la Primera. Es lo que debería suceder. El día de mañana estaría bueno que los jugadores de la Primera sean del club, salidos de inferiores”, agregó con respecto al trabajo con las categorías formativas en la institución.

Gonzalo Lapera (3).jpeg Gonzalo Lapera celebrando un triunfo con Monteros Vóley.

Gonzalo Lapera es uno de los referentes del plantel. Así lo vive: “Me toca ser uno de los más grandes. Siempre tratando de ayudar a los más chicos, ya sea como jugador o como entrenador. Aportando lo mejor”.

“Para el club y la ciudad fue una baja muy importante que Paracao no haya estado en la élite del deporte. Paraná es una plaza muy linda y una vidriera para los chicos de acá”, cerró, haciendo referencias a la problemática económica que hizo que La Bomba no siga en la A1.