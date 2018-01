Gonzalo Di Renzo deja Patronato y vuelve a Lanús

Gonzalo Di Renzo, de corto paso por Patronato, fue informado durante horas del miércoles que debe regresar a Lanús, club dueño de su pase que lo había cedido al Rojinegro por un año. Sin embargo el contrato establecía una cláusula de salida a los seis meses que utilizó el Granate para el retorno del jugador.





Luego de los dos amistosos del miércoles que disputó Patronato ante Colón y fueron victorias santafesinas y de los cuales Di Renzo no participó, UNO pudo dialogar con el jugador que se mostró muy agradecido con toda la entidad "santa".





El delantero hizo un balance de su corto paso por el club. "Fue un paso bueno. Al principio me tocó jugar por derecha, un esquema que no conocía y después lo pude hacer por izquierda que fue donde mejor me sentí. Estoy agradecido al club, al cuerpo técnico y al grupo de jugadores, me llevo todas sensaciones muy buenas a pesar del poco tiempo que estuve", explicó.





En relación a su regreso a Lanús, el 7 dejó en claro su objetivo teniendo en cuenta que el equipo de Buenos Aires cambió a su cuerpo técnico para esta temporada, Jorge Almirón le dejó su lugar a Ezequiel Carboni: "Se esta renovando el plantel, tuvo bajas importantes y hay muchos pibes ahora. Mi objetivo es ganarme un puesto. Mi regreso fue un pedido más que nada del cuerpo técnico de Lanús. A Kelly Carboni lo tuve en reserva y nos conocemos bien. El club hizo uso de cláusula de salida que tenía mi contrato con Patronato".





Por otra parte, manifestó que habló con Juan Pablo Pumpido quien no quedó muy contento con la decisión de perder a un jugador importante. "Hablamos más que nada de que es mi club y si no volvía ahora tenía que hacerlo en junio porque Lanús es el dueño de mi pase y tengo contrato allá. Juan Pablo me dijo que era una lástima porque me había visto muy bien en este tiempo pero no había opciones."





Sobre este tema, en conferencia de prensa, también habló el técnico del Patrón luego de los amistosos. "Me enteré al mediodía, era algo que estaba en el contrato cuando Gonzalo vino pero no pensábamos que iba a suceder. No hay mucho por hacer, Lanús hizo uso de la cláusula que puso en su momento. Es una lástima porque se estaba adaptando muy bien al trabajo, estaba contento y bien en el grupo pero son contratos que se tienen que cumplir y estaba dentro del arreglo", mencionó y agregó: "Vamos a analizar si hay que reforzar algo más. Llegaron dos jugadores de carácter ofensivo como Comas y Núñez asique veremos en los próximos días si buscamos algún otro jugador."