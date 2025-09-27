Uno Entre Rios | Ovación | Julián Álvarez

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Julián Álvarez marcó de penal y luego de tiro libre para sacar ventaja en un encuentro clásico que terminó 5-2 como local.

27 de septiembre 2025 · 14:05hs
Julián Álverez la gran figura ante el Real Madrid.

Julián Álverez la gran figura ante el Real Madrid.

Julián Álvarez fue la gran figura de Atlético de Madrid, que aplastó como local a Real Madrid por 5-2 en el derbi de la capital española. El delantero argentino anotó de penal y de tiro libre para sacar ventaja, luego de un primer tiempo que había terminado empatado con cuatro goles en el marcador.

Julián Álvarez, la gran figura

julian alvarez

El equipo que dirige Diego Simeone, que además del atacante contó con Nico González y Giuliano SImeone entre los titulares, se había adelantado por medio de Robin Le Normand. El Merengue lo dio vuelta gracias a Kylian Mbappé y Arda Güler, mientras que Alexander Sorloth emparejó nuevamente las cosas.

rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

historico: gol de arco a arco en un partido de la primera nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ya en el complemento, Julián Álvarez sacó diferencia desde los 12 pasos y estiró la distancia con un gran tiro libre. Sobre el cierre -y ya para decorar el resultado-, el ingresado Antoine Griezmann puso cifras decisivas para una goleada que sin dudas quedará en el recuerdo de los hinchas colchoneros.

La victoria dejó a Atlético de Madrid, que contó con el ingreso de Nahuel Molina (en el banco también estuvo Juan Musso), con 12 unidades y a seis de Real Madrid. El líder, que tuvo a Franco Mastantuono solo la última media hora en cancha, llegaba con puntaje ideal.

Julián Álvarez Atlético Real Real Madrid Diego Simeone
Noticias relacionadas
Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Se viene el Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club.

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Los Pumas chocaron contra los Springboks.

Sudáfrica desplegó toda su jerarquía y venció a Los Pumas

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ver comentarios

Lo último

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ultimo Momento
Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario