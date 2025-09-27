Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Julián Álvarez marcó de penal y luego de tiro libre para sacar ventaja en un encuentro clásico que terminó 5-2 como local.

Julián Álvarez fue la gran figura de Atlético de Madrid, que aplastó como local a Real Madrid por 5-2 en el derbi de la capital española. El delantero argentino anotó de penal y de tiro libre para sacar ventaja, luego de un primer tiempo que había terminado empatado con cuatro goles en el marcador.

El equipo que dirige Diego Simeone , que además del atacante contó con Nico González y Giuliano SImeone entre los titulares, se había adelantado por medio de Robin Le Normand . El Merengue lo dio vuelta gracias a Kylian Mbappé y Arda Güler , mientras que Alexander Sorloth emparejó nuevamente las cosas.

Ya en el complemento, Julián Álvarez sacó diferencia desde los 12 pasos y estiró la distancia con un gran tiro libre. Sobre el cierre -y ya para decorar el resultado-, el ingresado Antoine Griezmann puso cifras decisivas para una goleada que sin dudas quedará en el recuerdo de los hinchas colchoneros.

La victoria dejó a Atlético de Madrid, que contó con el ingreso de Nahuel Molina (en el banco también estuvo Juan Musso), con 12 unidades y a seis de Real Madrid. El líder, que tuvo a Franco Mastantuono solo la última media hora en cancha, llegaba con puntaje ideal.