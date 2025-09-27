Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Julián Álvarez fue la gran figura de Atlético de Madrid, que aplastó como local a Real Madrid por 5-2 en el derbi de la capital española. El delantero argentino anotó de penal y de tiro libre para sacar ventaja, luego de un primer tiempo que había terminado empatado con cuatro goles en el marcador.
El equipo que dirige Diego Simeone, que además del atacante contó con Nico González y Giuliano SImeone entre los titulares, se había adelantado por medio de Robin Le Normand. El Merengue lo dio vuelta gracias a Kylian Mbappé y Arda Güler, mientras que Alexander Sorloth emparejó nuevamente las cosas.
Ya en el complemento, Julián Álvarez sacó diferencia desde los 12 pasos y estiró la distancia con un gran tiro libre. Sobre el cierre -y ya para decorar el resultado-, el ingresado Antoine Griezmann puso cifras decisivas para una goleada que sin dudas quedará en el recuerdo de los hinchas colchoneros.
La victoria dejó a Atlético de Madrid, que contó con el ingreso de Nahuel Molina (en el banco también estuvo Juan Musso), con 12 unidades y a seis de Real Madrid. El líder, que tuvo a Franco Mastantuono solo la última media hora en cancha, llegaba con puntaje ideal.