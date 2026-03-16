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Goblins tuvo su estreno con resultados dispares en la FABA

En su inicio en la categoría B de la liga de modalidad flag de Buenos Aires, Goblins sumaron una victoria y una derrota. El sábado 21 volverán a competir.

16 de marzo 2026 · 16:35hs
Goblins suma rodaje y experiencia.

Goblins suma rodaje y experiencia.

Goblins, el equipo paranaense de fútbol americano, inició su participación en la categoría B de la Football Americano Buenos Aires (FABA) con la modalidad flag 5 vs 5. En las instalaciones del Club Champagnat, se llevó adelante el primer fin de semana de la competencia, que contará con seis jornadas.

En su estreno en la divisional, el elenco entrerriano superó por 34-13 a Panteras; mientras que en el turno siguiente cayeron por 27-7 con Jabalíes.

Agustín Gobatto, Valentín Cano y Alex Ríos visitaron UNO y lucieron la nueva indumentaria que usará Goblins esta temporada.

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Sionista conquistó la victoria en los dos juegos que disputó por la Liga Federal 2026.

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Los otros resultados de la jornada fueron Cruzados 27-Legión B 13, Panteras 13-Osos Polares 26, Jabalíes 27-Legión B 20 y Cruzados 13-Osos Polares 34.

Su segunda presentación será el sábado, cuando se enfrentará con Osos Polares y Cruzados.

Goblins Buenos Aires Fútbol americano inicio
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