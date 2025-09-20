Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Habrá actividad en las zonas Campeonato y Ascenso del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey.

20 de septiembre 2025 · 08:17hs
Talleres Rojo es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Talleres Rojo es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Este sábado se reanudará la actividad del hockey sobre césped femenino local, con la disputa de la séptima fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Habrá compromisos tanto para la Zona Campeonato como para la Zona Ascenso.

Los compromisos del máximo estamento serán: A las 16.30, Capibá RC-Estudiantes Negro; a las 17, Tilcara-Paracao Azul y Rowing Azul-Talleres Rojo.

Las posiciones son: Talleres Rojo 15 puntos, Estudiantes Negro 12, Rowing Azul 11, Paracao Azul 6, Tilcara 3 y Capibá RC 1.

El ascenso del Torneo Oficial de Damas

Los compromisos en la segunda división serán: A las 13.30 Unión Agrarios Cerrito-La Paz Hockey; a las 15 Talleres Blanco-Paracao Amarillo y a las 17 Estudiantes Amarillo-Echagüe.

Las posiciones son: Estudiantes Amarillo 12 puntos, Unión Agrarios 10, Echagüe 9, Estudiantes Blanco 8, Talleres Blanco 7, La Paz Hockey 4, Paracao Amarillo 1 y Rowing Blanco 0.

Torneo Oficial de Damas Federación Entrerriana de Hockey Paracao Hockey
