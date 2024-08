Gabriel Graciani lanza su proyecto para la mejora del jugador

Gabriel Graciani habló de su proyecto

El oriundo de la localidad de Sir Leonard visitó la Redacción de UNO y habló de esta propuesta.

—¿Qué podés contar de este proyecto?

—No será una escuela de fútbol, sino que el trabajo que se realizará será un complemento al entrenamiento diario que tienen los chicos que juegan en clubes y escuelas de fútbol. Se llevarán a cabo labores técnicas, tácticas y cognitivas que hacen al funcionamiento de cada jugador dentro de un campo de juego. Se trabajará el puesto y función de cada jugador, haciendo hincapié en conceptos tácticos de cada lugar de la cancha y la técnica. El trabajo está apuntado al perfeccionamiento de sus capacidades para que, a partir de eso, puedan mejorar su desempeño. Obviamente que también pueden ir chicos que no jueguen, pero quiero que sepan que no será una escuelita para formar jugadores, sino un complemento para que los jugadores mejoren.

—¿Cómo surgió esta idea?

—Hacía mucho que venía pensando en formar esta academia. Era una idea que quería ponerla en práctica pero por distintas razones no lo hacía, hasta que finalmente me decidí y pude implementarla. He tenido la posibilidad de estar siempre en contacto con gente vinculada al fútbol, con la que hablando notábamos ciertas falencias en los jugadores. Entonces se me ocurrió la idea de formar la academia para transmitir y aportar los conocimientos que fui adquiriendo para la mejora de los chicos. Será un trabajo integral en el que se abordarán los distintos aspectos, aunque pondremos énfasis en la técnica ya que hay cosas que parecen fáciles como controlar la pelota y pasarla, pero en la que hay falencias. En los ejercicios se tendrán en cuenta el perfil del jugador, cómo parar la pelota en distintas situaciones o el posicionamiento que deben tener dentro de la cancha de acuerdo al puesto en el que jueguen, cómo pararse cuando tenemos la posesión de la pelota, cómo pararnos cuando no la tenemos, y demás cuestiones muy específicas al puesto y la función de cada jugador.

Gaby Graciani 2 (1).jpg

—¿Trabajarás solo o habrá alguien más?

—Por ahora estaré solo en el inicio, aunque está la posibilidad de ir incorporando gente importante del ámbito del fútbol local con la que ya he hablado. Es toda gente que tiene experiencia en este tipo de trabajos y sabe mucho de estas cuestiones.

—¿Se exige alguna condición para poder asistir?

—Es libre, para chicas y chicos desde los 13 años y no hay un límite de edad. En un principio trabajaremos todos juntos ya que serán ejercicios muy específicos del puesto. Es decir que un chico de 13 años no tendrá que medirse con otro de 18, que por una cuestión de desarrollo es muy probable que tenga más fuerza. Lo mismo pasará con las chicas que vayan, que no tendrán que disputar físicamente con los varones. Serán ejercicios muy puntuales para mejorar la técnica y la táctica, que se realizarán en una cancha de fútbol 9 de césped sintético, lo cual permitirá que se mejore el trabajo técnico. A eso es a lo que apuntamos principalmente.

¿Cómo pueden inscribirse?

La Academia Gaby Graciani empezará a funcionar esta tarde. Las prácticas serán martes y jueves de 18 a 19, y miércoles de 17 a 18. El lugar de entrenamiento será en el predio La Quinta, sita en el Acceso Norte y Bazán y Bustos de Paraná. Quien desee inscribirse podrá contactarse vía telefónica (3435104810) o a través de Instagram (@academiagabygraciani). Se recibirán jugadores de ambos sexos, a partir de 13 años en adelante.

La enseñanza de Luis Murúa

Luis Murúa.jpg

Graciani fue uno de los integrantes de una camada muy importante de futbolistas locales que colaboraron para llevar a Patronato desde el ostracismo del viejo Argentino B hasta los primeros planos del fútbol Argentino. Para eso, el Gaby destacó la labor de uno de los tantos entrenadores que tuvo: “Siendo sincero, aprendí a posicionarme adentro de un campo de juego a los 24 años cuando me lo enseñó el Pity Murúa. Luis hizo un trabajo muy importante en todos nosotros, que no lo habíamos tenido durante nuestra etapa formativa. Quiero que los chicos que vengan lleguen bien formados. Si los jugadores captan los conceptos desde chicos, seguramente de grandes se van a poder desenvolver de mejor manera adentro de una cancha”.