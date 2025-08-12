Uno Entre Rios | Ovación | Gabriel Gómez

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, fue autocrítico con la actuación del Rojinegro en la derrota ante All Boys.

12 de agosto 2025 · 11:08hs
Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato ante All Boys

Prensa Patronato

Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato ante All Boys

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, no ocultó su disconformidad por la actuación de sus dirigidos en la derrota sufrida el lunes por la noche ante All Boys por 1 a 0, en condición de visitante, en el marco de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional.

“No jugamos un buen primer tiempo, no fue lo que habíamos planificado. Nos tiraron muchos centros por los costados, aspecto que sabíamos que podía suceder. En el segundo el equipo mejoró en cuanto a la tenencia, en cuanto a ser protagonista, pero no creó situaciones para empatar el partido”, expresó, en rueda de prensa.

en silencio santiago bellatti lucho y conquisto su espacio

En silencio Santiago Bellatti luchó y conquistó su espacio

gabriel gomez: fuimos justos ganadores

Gabriel Gómez: "Fuimos justos ganadores"

Siguiendo la misma línea, agregó: “Somos consciente que no jugamos un buen partido. Ahora tendremos que verlo nuevamente, buscar las cosas para seguir mejorando y pensar en el domingo”.

El as que All Boys tuvo en la manga

En la continuidad de su análisis, el DT del Rojinegro remarcó que el Albo tuvo la capacidad de aprovechar un error para edificar la victoria. “Nos costó los primeros minutos del primer tiempo. En el segundo el equipo fue protagonista con la pelota sin crear situaciones de gol. Fue un partido donde hubo escasas situaciones de gol, pero aprovecharon nuestro error y ganaron el partido”, lamentó.

Nota relacionada: All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

“Era un partido parejo que podía haber terminado empatado. Sin embargo All Boys aprovechó un error y está bien, fueron efectivos. En el primer tiempo ellos fueron más agresivos. Nosotros no entendimos en ese tiempo lo que nos estábamos jugando. En el segundo el equipo fue más protagonista, pero sin crear situaciones de gol”, aclaró.

Secuelas que dejó la derrota de Patronato

Minutos después de la apertura del marcador ambos equipos quedaron en inferioridad numérica. En el local fue expulsado el experimentado marcador central Maximiliano Coronel. En el Santo recibió la tarjeta roja Federico Castro.

“Por como estaba el resultado quedar 10 contra 10 nos podía haber facilitado por el espacio de la cancha. Sin embargo nos perjudicó no tener a Fede Castro. Tuvimos más espacios, perono creamos situaciones”, reiteró.

Siguiendo en esta línea, Gómez evitó generar polémicas sobre la actuación del árbitro Lucas Cavallero. "Estaba dirigiendo bien. No vi a la jugada de la expulsión. Si veo que reaccionó después tendré una charla con ellos", afirmó. "No tenemos que sufrir expulsiones. Faltan ocho fechas y tengo que tener a todos", aspiró.

El lamento de Gabriel Gómez

Los resultados que se registraron en la previa le abrían a Patronato la posibilidad de ascender al tercer escalón de las posiciones de la Zona A. El marcador adverso lo distanció del líder Deportivo Madryn, equipo que está avanzando a la final del certamen.

"Nos vamos alejando del primer puesto", admitió Gómez. "Estamos prendido entre el tercero y el octavo. Si ganábamos nos prendíamos en la lucha de arriba. Pero quedan 24 puntos todavía y Patronato es un equipo que siempre ha tenido respuestas. Duele este partido porqué creo que individual y colectívamente éramos más. No lo demostramos y perdimos bien. Ahora tenemos que entender que el margen de error cada vez se achica más. Son partidos que duelen. Ahora hay que mejorar lo que se hizo mal y pensar en Arsenal, que no será fácil".

Luego agregó: "El equipo no entendió como tenía que jugar el primer tiempo. Teníamos que ser más agresivo, ser más protagonista. En individualidades éramos más. Teníamos que jugar más en campo de ellos y resulta que nos tiraron 8 centros en 15 minutos. Eso es lo no entendimos: teníamos que ser más protagonista como lo fuimos en el complemento, aunque no creamos situaciones jugamos en campo rival".

En el complemento Gómez ubicó en escena una formación con futbolistas con mayor vocación ofensiva. La apuesta no dio réditos. "Cuando sumamos a (Matías) Pardo y (Alan) Sombra quedamos 4-2-3 con tres delanteros, (Juan) Barinaga de engancha y los laterales que pasaban, quedando (Santiago) Gallucci entre los dos centrales. Creíamos que falta alguien de área y pusimos a (Joaquín) Barolín. Creamos una línea de tres con (Julián) Navas, sacamos los dos carrileros y quedamos con Barolín y (Julián) Marcioni en el área, Pardo como extremo derecho y Sombra por el extremo izquierdo. La idea era generar situaciones de riesgo, pero en la medida que no las creamos, el plan no funcionó".

Gabriel Gómez Patronato All Boys
Noticias relacionadas
Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos.

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Alan Sombra sumó minutos en Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo.

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027.

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Ver comentarios

Lo último

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Ultimo Momento
El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

La provincia
Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Diez años de Laudato si, ya sin el Papa, y todo en veremos

Diez años de Laudato si', ya sin el Papa, y todo en veremos

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario