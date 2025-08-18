Uno Entre Rios | Ovación | Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinatti

Jannik Sinner abandonó cuando estaba 0-5 en el primer set de la final y Carlos Alcaraz levantó el trofeo.

18 de agosto 2025 · 17:38hs
Carlos Alcaraz habla con Jannik Sinner tras el final del encuentro.

Carlos Alcaraz habla con Jannik Sinner tras el final del encuentro.

El italiano Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentaron por la final del Masters 1000 de Cincinatti, cuando el número uno del mundo debió retirarse y el español se consagró campeón al ganar el único set disputado por 5 a 0.

En la pista central del Lindner Family Tennis Center, el murciano superó a su rival desde el inicio, en los pocos minutos jugados, acompañado no solo del buen juego sino del calor de Estados Unidos, el cual no le estaba jugando a favor a Sinner.

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria.

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

El encuentro comenzó de la mejor manera para el jugador de El Palmar, donde arrancó con un quiebre en blanco frente a un rival errático y, aunque le costó un poco más consolidar con su servicio, consiguió ponerse 2-0 tras un game luchado que se definió en el deuce.

Del lado de Sinner, además de los errores no forzados, se lo notó falto de energía desde los primeros puntos, situación que el español aprovechó al máximo para lograr una nueva ruptura y en apenas diez minutos ya dominaba 3-0.

Posteriormente, Alcaraz amplió la diferencia con un juego agresivo y trepidante, donde el control era absoluto: una dejada precisa y una doble falta del italiano sellaron un 5-0 que reflejó la superioridad del español.

El abandono de Jannik Sinner

Sin poder continuar, el italiano le comunicó a sus médicos que no podía seguir jugando: “Me siento mal, no puedo moverme”. Además, añadió: "No tengo energía".

Sinner estuvo con fiebre en la antesala al encuentro, lo cual lo llevó a no poder disputar de forma correcta en los 20 minutos que se jugó del duelo ante el español: “Ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche. Empeoró. Intenté salir y jugar al menos un partido corto, pero no pude más”.

De esta forma, Alcaraz se consagró campeón en Cincinatti por primera vez en su carrera. Aun así, el español declaró que esta no es la forma en la que le gusta ganar y en la cámara escribió: “Lo siento, Jannik”.

"Como dijiste, Jannik, así no es como quiero ganar partidos ni ganar un trofeo. Solo quiero disculparme. Sé y entiendo cómo te puedes sentir ahora mismo. Como te he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón. Estoy seguro de que de esta situación volverás mejor, incluso más fuerte", declaró Alcaraz.

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Masters 1000 Tenis
