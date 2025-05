Gabriel Gómez: "Nos acercamos al lote de los clasificados"

El análisis de la victoria ante Racing de Córdoba

“Fue sufrida la victoria porque nosotros hacemos lo buenos y lo malo”, señaló Gabriel Gómez, en rueda de prensa. “Como le dije a los chicos en el entretiempo los dos goles lo regalamos nosotros. El equipo hizo un buen partido en líneas generales, pero los errores cuestan caro. El equipo tuvo actitud, jugó bien por momentos, creó situaciones. Hay que corregir esos errores que cometemos en algunos sectores del campo que nos cuesta caro”, añadió.

El entrenador de Patronato valoró la importancia de revertir un escenario adverso ante un equipo que luce el traje de protagonista en el certamen. “Racing tiene 19 puntos, venía de hacerle 4 goles a Ferro, tiene jugadores interesantes. Sabíamos que iban apostar al juego directo y aprovechar algún error nuestro. Lo positivo es que el equipo se recuperó porqué no cualquiera se recupera del segundo gol, lo empatamos y lo pudimos ganar. Eso habla bien del grupo, que está positivo, está fuerte y esas cosas pueden pasar”, indicó.

Luego realizó un breve análisis del juego disputado en el escenario ubicado en Villa Sarmiento. “En el juego fuimos superiores. En el primer tiempo generamos varias situaciones y aproximaciones. También cometimos errores que desencadenaron en los goles de Racing. Fueron más errores individuales que colectivo en sectores del campo que son peligrosos”, reiteró.

Gabriel Gómez resaltó varias individualidades

En una buena performance del Rojinegro, hubo varias individualidades que se destacaron. “Los dos laterales (en alusión a Maximiliano Rueda y Gonzalo Asís) hicieron un gran partido. (Juan) Barinaga y (Federico) Castro fueron de los mejores. Todos colaboraron en su función, pero eso fueron lo más destacados”, opinó.

Siguiendo la misma línea, resaltó el buen ingresos de Asís, quien suplantó de urgencias a los 9 minutos a Julián Navas. “Hacía mucho que no le tocaba jugar a Gonzalo. Tuvimos una charla en la semana en la que le remarqué aspectos positivos y lo demostró dentro de la cancha. De eso se trata un grupo”.

Patronato-Racing de Córdoba.jpg Federico Castro anotó el 1-0 de Patronato antes del minuto de juego. El delantero fue uno de los jugadores destacados por Gabriel Gómez. Prensa Patronato

Posteriormente, Gómez aclaró el motivo que la salida de Juan Pablo Mazza del arco no obedeció al involuntario error que protagonizó el ex-guardamenta de Ramón Santamarina de Tandil. “Me pidió el cambio porque tenía una contractura en el aductor. Me pidió disculpas, pero me dijo que no podía seguir dando ventajas. Nunca voy hacer un cambio de un arquero por un error. Nunca lo hice ni lo voy hacer”, aseveró.

El valor agregado de la victoria de Patronato ante Racing

Por otro lado, el entrenador bonaerense mencionó el valor agregado de los tres puntos obtenidos ante la Academia del barrio cordobés de Nueva Italia. “Es la frutilla del punto que sumamos en cancha Atlanta. Para darle mayor valor a ese resultado teníamos que ganarle a Racing”, acotó.

En la misma línea, el éxito le permite acercarse al objetivo trazado a inicio de temporada. “Seguimos en la conversación de los clasificados. Estamos ahí, en el lote. Nos vamos alejando de los equipos de atrás. El objetivo es entrar a la clasificación. Tenemos que seguir trabajando”, recalcó.

Este escenario genera ansiedad al Pueblo Rojinegro. Gómez opta por la serenidad entendiendo que todavía tiene camino por transitar. Tiene espacio para saltar al grupo de los ocho.

“Quiero entrar como todo el grupo. Lo que cuesta después le da más valor. Debemos estar tranquilo. Cuando ganas, sos un fenómeno. Cuando perdés… Hay que buscar un equilibrio y disfrutar el momento. Después como cuerpo técnico debemos tener nuestra autocrítica, los chicos la tienen, buscar lo que se hizo bien, verlo de nuevo lo que se hizo mal y pensar en el rival. Es lo hacemos siempre”, cerró.