"En diciembre Juan Barinaga se iría de Patronato"

“Ha tenido opciones en el pasado para emigrar, pero Se ha complicado por diferentes motivos y porqué Patronato no quiso en su momento. En diciembre se tiene que ir”, aseveró, en declaraciones a La Red Paraná.

Siguiendo esta línea, aclaró que el volante tiene toda la atención centralizada en la campaña que está protagonizando el Santo. “Juan (Barinaga) está muy metido en Patronato. Si fuera por él jugaría toda la vida acá, pero es un trabajo. Aparte está jugando mucho, renovó contrato y el club se va a beneficiar en la salida”, resaltó.

El proceso de Juan Barinaga

El mediocampista ingresó en la nómina de futbolistas que alcanzaron los 100 encuentros disputados con la camiseta de Patronato. A raíz de esto, la dirigencia de la entidad de barrio Villa Sarmiento lo homenajeó en la previa del encuentro que el elenco dirigido por Gabriel Gómez disputó el domingo ante Racing de Córdoba, en el estadio Grella.

“Para un pibe de Paraná que la peleó siempre es difícil llegar a esa cifra en un fútbol tan competitivo. Estoy feliz por él porque la peleó de chico, le pasaron un montón de cosas y se la re bancó. Yo fui un poco duro, le decía que trabaje, que no se dedique al fútbol, pero él me decía que iba a llegar. Por suerte se le dio porque no todo llega”, relató Barrios.

En la continuidad de su testimonio resaltó el proceso que transitó desde que debutó en Primera División. “Ha cambiado mucho su juego.Fui parte del proceso y fui exigente. Le recalcaba que no alcanzaba con jugar bien. En esa posición le van a pedir más. Tenía que ser fuerte. Hoy es un jugador más completo, recupera más, retrocede mejor. Cada vez va mejorando. Él nunca se quejó de los técnicos. Él decía que le faltaba, fui corrigiendo y cada vez lo corrige más”, subrayó.

El respaldo de Gabriel Gómez

Luego valoró la confianza que le transmite Gómez a su hijo. “Desde el primer momento confió en él porque lo puso hasta en los amistosos. Siempre le dice que se haga cargo del equipo. En las charlas dice que todas las pelotas pasan por Juan. Eso lo ayudó a él porque cuando más pelota tiene en el pie, juega mejor. Tiene buena pegada, te puede dar un pase desde 40 metros. Puede llegar a la marca de asistencia. Es un orgullo porque las estadísticas suman. Le falta rematar más de fuera del área y llegar un poco más. Eso lo irá logrando. Y está mejor en la parte física”, cerró.