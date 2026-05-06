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Futsal: Don Bosco, José Hernández y Neuquén avanzaron a los playoffs en Misiones

El Salesiano, el Verdinegro y el Pingüi disputarán los cruces de octavos de final del Nacional de Clubes C20 de futsal.

6 de mayo 2026 · 10:47hs
Don Bosco cerró la fase de grupos con dos victorias y un empate.

Don Bosco cerró la fase de grupos con dos victorias y un empate.

Tres de los cuatro equipos paranaenses lograron meterse en los playoffs del Campeonato Nacional de Clubes C20 de Futsal que se disputa en Montecarlo, Misiones.Don Bosco, José Hernández y Atlético Neuquén siguen en carrera, mientras que Mariano Moreno no pudo superar la fase de grupos.

El Salesiano mostró solidez en su zona y avanzó con una campaña consistente: debutó con una victoria 3 a 2 ante Atlético Tucumán, luego igualó 2 a 2 frente a Los Pinos de Bella Vista y cerró su participación con un contundente 4 a 1 sobre Godoy Cruz de Mendoza.

Don Bosco va por la gloria en Misiones.

Don Bosco debutó con un triunfo en el Nacional de Clubes C20 Norte

Mercedes Aguilar marcó el gol de la victoria para Paraná.

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Por su parte, el Verdinegro tuvo un recorrido irregular, pero le alcanzó para clasificar. Cayó en el debut 3 a 1 ante Cariocas de Tucumán, se recuperó con un triunfo 2 a 1 frente a Los Lapachos de Eldorado y, en su última presentación, sufrió una dura derrota 6 a 0 frente a Villa Hipódromo de Mendoza.

El Pingüi, en tanto, construyó su pase a la siguiente instancia desde la solidez defensiva. Igualó 2 a 2 ante Jockey Club de Mendoza, repitió resultado frente a La N de Tucumán y selló la clasificación con una victoria 2 a 0 ante La Placita de Montecarlo.

Los equipos paranaenses buscan avanzar en el Nacional de Clubes C20

Este miércoles será tiempo de los cruces de octavos de final, donde los tres representantes paranaenses buscarán seguir haciendo historia. En la cancha de Huracán, desde las 15.30, Atlético Neuquén se medirá con Lanús de Comodoro Rivadavia. En paralelo, en el Polideportivo de Montecarlo, Don Bosco enfrentará a Nueva Era de Rosario. Más tarde, a las 19.30, José Hernández chocará con Club Alemán de Mendoza en busca de un lugar en los cuartos de final.

Futsal Nacional de Clubes Don Bosco
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