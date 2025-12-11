Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato El defensor central de 29 años se convirtió en la segunda incorporación de Patronato de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. 11 de diciembre 2025 · 16:47hs

Prensa Patronato Franco Meritello firmando su contrato con Patronato.

Empiezan a llegar jugadores a barrio Villa Sarmiento. Tras la reciente llegada de Agustín Araujo, este jueves Patronato confirmó a su segunda incorporación de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del defensor central Franco Meritello, de último paso por Ferro Carril Oeste.

El zaguero firmó el contrato que lo vincula por un año, hasta diciembre del 2026, con la entidad Rojinegra y ya está en condiciones de ponerse a disposición del cuerpo técnico que encabeza Rubén Darío Forestello.

El zaguero de 29 años, nacido en la localidad mendocina de Guaymallén, viene de disputar 16 partidos en la entidad de Caballito. Antes del Verdolaga, había jugado en Deportivo Guaymallén, Gimnasia y Esgrima de Mendoza (dos ciclos) y San Martín de Tucumán. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Patronato (@clubpatronatooficial)