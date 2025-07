Franco Mastantuono rompió el silencio tras su pase al Real Madrid

“Es un momento de mi vida y de mi carrera muy especial. Este año me han pasado muchas cosas que me han marcado como jugador y como persona. Llegar al Real Madrid es un sueño, siempre he dicho que mi sueño era jugar en Europa, pero siempre soñé con el más grande”, comentó Mastantuono en diálogo con TyC Sports.

El joven nacido en Azul brindó detalles sobre cómo se fue dando su llegada al elenco Merengue, aunque dejó en claro que nunca perdió de vista la competición con River. “Tuve una charla con ellos hace un año. No había llegado a más y renové con River. Si vos me preguntabas a principios de año, te decía que mi idea era seguir jugando en River, ni se me cruzaba otra cosa por la cabeza. A mitad de año aparece el Real Madrid y me cambió las ideas. Me hizo pensar y me mostró el afecto que me tenían para que esté allá. Obviamente, era un sueño y lo veía como un reto personal muy lindo. Ahí fue cuando tomé la decisión”, describió.

Mastantuono Real Madrid 1.jpg Los detalles de la reunión que acerca a Franco Mastantuono al Real Madrid Prensa River

En esta misma línea, agregó: “Es muy especial poder ir a un club así. En mi opinión, estaba en el club más grande de Latinoamérica, que es River, para irme al club más grande de Europa y del Mundo, que es el Real Madrid. Es un sueño y para cualquier jugador que sea hincha de River es ideal. Estás pegando el salto a Europa a un club que es enorme, que es el más ganador. Para mí, como jugador, es un reto personal muy grande”.

Cabe recordar que River selló la transferencia de Mastantuono en 45 millones de euros netos (USD 51,7 millones), según detalló la entidad de Núñez. El club madrileño desembolsó una cifra récord en la historia del fútbol argentino para hacerse de los servicios del mediocampista, ya que se transformó en la venta más importante en la historia del torneo albiceleste.

Las mejores frases de Franco Mastantuono

Lo que significa River en su vida: “Soy un hincha de River como todos, desde muy chico mi familia me inculcó eso. Siempre iba a la cancha, viajaba desde Azul a Buenos Aires. Siempre fue un sueño. Cuando llego a las Inferiores del club, me cambia por completo la vida. Más allá de que me voy a vivir a la pensión desde muy chico, pasaron un montón de cosas que me marcaron. No solo como club o hincha que soy, sino como persona”.

“Realmente me formé y crecí como persona ahí. Siempre les agradezco a todas las personas que trabajan en la pensión. Cuando me fui de ahí fue muy difícil también, porque seguía mi vida y en eso estaba River. Cuando me llama Demichelis para hacer la pretemporada con primera me cambia la vida. Si tengo algo que describir de River es que es mi vida”.

La carta de despedida que le escribió a los hinchas de River: “La carta la hice cuando volvíamos del Mundial de Clubes, en el avión, y en mi casa con mi vieja. Escribí, borré, pensé, decía: ‘¿Esto lo digo o no lo digo?’, ‘¿cómo hago para que suene de verdad como lo siento?’. Todo para que se note lo que estaba sintiendo, porque de verdad era lo que me pasaba y me pasa. Por redes no suelo mostrarme, y estas palabras estaba bueno que la gente las escuche. Era una decisión de mi vida que no era fácil. Fue algo que me salió de corazón”.

Su mejor momento en el Millonario y las cosas que le quedaron pendientes: “El debut o el gol a Boca. No sé. Fue muy especial, siempre dije que fue el partido que siempre había esperado. Me quedaron muchas cosas pendientes con River. Me hubiese gustado ganar muchos más títulos y es un sueño que todavía tengo presente. Ganar títulos con River no se negocia. Me quedan muchas cosas pendientes, sobre todo eso de ganar títulos”.

River San Juan.jpg Mastantuono marcó el segundo en River.

Un mensaje a los hinchas de River: “Agradecerle al hincha de River, siempre me brindó un apoyo incondicional. Cuando debuto en River, sin saber quién era, la gente me aplaude. Para mí fue un plus que lo volviera a hacer en el último partido en el Mundial de Clubes. Que la gente te aplauda, te quiera, te salude por la calle para felicitarte; eso al jugador le suma un voto de confianza que es muy importante. La gente de River me ha tratado como soñaba, le agradezco mucho por el apoyo que me dio”.

“Entiendo que haya hinchas que están enojados con la decisión que tomé, y los entiendo, la verdad, porque como hincha de River uno piensa en el club. No me duele que piensen así porque entiendo lo que están pensando. Sé que no están en mi persona, entonces no van a saber lo que a mí me pasó. Ni cómo fue la situación realmente. Los entiendo como hinchas de River y que no quieran que se vaya un jugador. Yo me quedo con los que me han apoyado, con los que me han bancado todo este tiempo”.

Cómo supo manejar la presión: “No fue jodida porque yo siempre trato de estar donde físicamente estoy. Entonces, al competir con River en cosas muy importantes, siempre estuve ahí. Después, obviamente, cuando llegan estas cosas uno abre la cabeza. Pero cuando jugué para River, siempre tuve la cabeza ahí. Nunca estuve ansioso para tomar una decisión. Si no lo hacía era faltarle respeto al club, que me había dado todo. Entonces, cada vez que jugaba para River traté de dar lo mejor”.

Cómo vivió su familia las semanas del fichaje: “Para mi familia fueron días que no fueron cómodos. No porque se hablara de algo malo, no me molesta, pero es algo nuevo. Es una situación nueva y el ver a tu hijo en la tele tanto tiempo... Ellos lo pudieron llevar bien. Son como yo, me ayudan, siempre perfil bajo, tranquilos. Nuestra familia no prioriza tanto lo deportivo, aunque sabemos que es muy importante”.

Sobre su madurez a los 17 años: “El irme de mi casa tan chico para vivir en la pensión me hizo madurar mucho. Yo no me siento como alguien de 17 años. Sinceramente, sé que los tengo, pero la verdad es que no lo siento así. Trato de ir afrontando las cosas que me van pasando, de las cosas que he vivido”.

El hecho de dar el salto al Real Madrid: “No le tengo miedo al Real Madrid, es un reto. Obvio, sé que soy chico, pero es posible todo lo que sueño como jugador. Voy a trabajar para eso, ya quiero llegar allá para adaptarme y empezar a conocer a todos”.

El llamado de Xabi Alonso en medio de las negociaciones: “Hablé con Xabi. La verdad es que él se portó muy bien conmigo. La charla que tuve con él me motivó mucho también a tomar la decisión. Él me llamó y siempre, desde la sinceridad, me habló. Para mí fue muy importante. Como he dicho, irse de River no es fácil. Eso lo sabemos todos. Pero se me hizo un poquito más fácil en el sentido de que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión”.

xabi-alonso.jpg

Sus objetivos en el Merengue: “Mi objetivo es pelear muchos títulos y ganar la Champions, la Liga... Esos son mis objetivos. Obvio me tengo que adaptar, pero esos son mis objetivos. El Balón de Oro no lo pienso. La Champions es algo soñado. Es como la Copa Libertadores de acá, uno como es Europa lo ve más lejos, pero tengo mucha emoción porque pase”.

Su debut con la selección argentina: “De la Selección hablé con la mayoría. Me han felicitado varios, el grupo me trató de una forma espectacular. Me sentí muy cómodo. Era una emoción muy grande jugar en la Selección. Fue todo muy junto y ellos me acompañaron y me aconsejaron”.

Si piensa en jugar el próximo Mundial: “No soy inconsciente, pienso mucho. Pero también me dejo llevar por las emociones. Pienso mucho en el Mundial, obvio, es un sueño estar en la Selección estando en River. No tomo la decisión por eso, me han llamado estando en River y no se sabía nada todavía lo del Real Madrid. Pero si me va bien en lo personal, creo que puedo tener chances de estar en la Selección. Es un sueño jugar el Mundial, pero va a depender de cómo trabaje yo y de la decisión de los técnicos”.