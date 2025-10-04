Franco Colapinto terminó 16° en la práctica libre 3 y mostró una mejora con su Alpine

Franco Colapinto completó una sólida sesión en el circuito de Marina Bay y mejoró su rendimiento respecto del viernes. Colapinto quedó a menos de un segundo del líder Max Verstappen

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, cumplió una destacada actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur, donde se ubicó en la decimosexta posición. El corredor de Pilar registró un tiempo de 1:37,047, quedando a 899 milésimas del mejor registro, logrado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El resultado marcó una mejoría significativa respecto al rendimiento del viernes, cuando Colapinto finalizó 19° en ambas tandas de práctica. Su desempeño alimenta las expectativas de que pueda avanzar a la Q2 de la clasificación, que se disputará desde las 10 de la mañana (hora argentina).

Verstappen dominó la sesión

El campeón mundial Max Verstappen volvió a marcar el ritmo en el circuito urbano de Marina Bay, con un registro que lo dejó en lo más alto de la tabla. Muy cerca se ubicó el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, a apenas 17 milésimas del tiempo del neerlandés.

Los Mercedes también mostraron consistencia: el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli se posicionaron tercero y cuarto, respectivamente, mientras que Lando Norris (McLaren), segundo en el torneo, completó el top cinco.

Un circuito exigente y estratégico

El Gran Premio de Singapur es una de las citas más demandantes del calendario de la Fórmula 1. El trazado de Marina Bay, caracterizado por sus curvas cerradas y escasas zonas de sobrepaso, convierte la clasificación en un factor decisivo para el resultado final.

Con esta base, Colapinto y su equipo buscarán ajustar detalles en el Alpine para aprovechar al máximo las oportunidades durante la tanda clasificatoria y escalar posiciones de cara a la carrera del domingo. (NA)