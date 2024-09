Franco Colapinto sorprendió a su equipo al convidarlos con mate

Franco Colapinto llamó la atención en sus primeras horas dentro del circuito de Bakú, no sólo por sus habilidades detrás del volante, sino también por su inquebrantable amor por el mate argentino. Al llegar al circuito callejero de Azerbaiyán, donde competirá por segunda vez en la Fórmula 1, el piloto bonaerense destacó sus preferencias a la hora de preparar esta infusión característica del país y sus alrededores.

Según las declaraciones de Franco, el piloto no solo disfruta del mate amargo y sin azúcar, sino que asegura que este es el único modo de prepararlo. “Hay gente que lo toma con azúcar. Esto es amargo. Sin azúcar. No se permite azúcar. No se permite ningún azúcar en esto. Es profesional”, remarcó el piloto que saldrá a pista este viernes para los dos ensayos, a las 6.30 y 10 (hora de Argentina), respectivamente.

Mientras caminaba hacia los boxes, un hombre del equipo Williams, curioso por la costumbre argentina de compartir la misma bombilla, preguntó: “¿Esa es tuya?”. Colapinto, con una sonrisa en el rostro, le mostró su mate con las iniciales grabadas y contestó: “Es mate argentino. Sí, mira”, afirmó entusiasmado.

Los colaboradores de la escudería mostraron gran interés en el ritual que rodea al mate. Una mujer le preguntó: “¿Franco, qué es?’” para entender mejor de qué se trataba. En respuesta, Colapinto explicó las bondades de esta infusión, aportando datos personales sobre sus preferencias.

“Un mate matinal (café argentino) para Franco”, añadió la cuenta de Instagram de Williams con una historia con una foto del albiceleste caminando por el paddock con el termo y el mate en mano.

Finalmente, al ser interrogado sobre si llevó consigo todo el equipo necesario para preparar mate durante su estancia en Azerbaiyán, Colapinto mostró el lateral de su mate, señalando una frase que rezaba: “Con Argentina, siempre”, lo cual evidenciaba su orgullo y apego por las tradiciones de su tierra natal.

Vale recordar que en su primera participación en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza, el de Pilar tuvo un desempeño alentador, ubicándose en la duodécima posición luego de avanzar seis lugares desde la grilla de partida. Esta actuación ha generado expectativas positivas para su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

La conformidad del equipo con Franco Colapinto

Esto quedó en evidencia con las recientes declaraciones de James Vowles, jefe del equipo Williams. “Terminar a unos pocos segundos de Alex, cuya diferencia se hizo en el primer sprint, cuando clasificó fuera de posición, es un buen resultado. Hizo todo lo que tenía que hacer correctamente, al principio no perdió la posición e hizo un buen trabajo en la parada en boxes. Hasta el momento de su error en la clasificación estaba a una décima de Alex. Ese es el único error que se le puede achacar y, sin él, creo que podría haber estado luchando por un punto en su primera salida. Así que estoy muy, muy contento con todo lo que ha hecho y con cómo se ha preparado para ello”, comentó.

“Diría que hay motivos para sentirse alentado por su rendimiento en Bakú, Singapur y todas las pistas restantes. Creo que podría haber sumado puntos si la clasificación hubiera ido bien. Depende un poco de nosotros. Tenemos que mejorar el coche al ritmo adecuado y se avecinan más actualizaciones que nos ayudarán a llegar de forma más concreta a la zona de puntos. Cuando el coche tenga el paquete, sus posibilidades serán las de ganar todas las carreras que quedan. Pero respondiendo a la pregunta de forma más formal, en Bakú todavía tiene una oportunidad, pero tiene que estar absolutamente perfecto ese fin de semana y creo que es una exigencia demasiado alta para poner sobre sus hombros”, añadió.