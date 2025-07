¿Franco Colapinto se va de Alpine?

En medio de un clima cada vez más tenso dentro del equipo Alpine, Franco Colapinto rompió el silencio tras los rumores que lo vinculan con una posible salida de la escudería francesa. Luego de finalizar 15° en el Gran Premio de Austria, el joven piloto argentino optó por la calma y aseguró que no se siente amenazado: "No estoy realmente preocupado, creo que Flavio (Briatore) confía en mí", declaró al medio Motorsport.

Mientras el rendimiento del equipo sigue lejos de las expectativas, en el paddock comenzó a circular con fuerza la versión de que Briatore (asesor clave de Alpine) habría iniciado contactos con Mercedes para tantear la situación contractual de Valtteri Bottas. Según reveló el sitio The Race, el italiano se reunió con ejecutivos de la escudería alemana durante el fin de semana en Spielberg, lo que alimentó las sospechas de un posible recambio en la plantilla de pilotos.

Franco Colapinto respondió a los rumores sobre su salida de Alpine

Consultado al respecto, Toto Wolff, jefe de Mercedes, no confirmó ni desmintió la reunión, aunque dejó una respuesta ambigua que no pasó desapercibida: "Buena suposición. No lo hice", respondió entre risas, alimentando aún más la especulación.

Pese al resultado discreto, Colapinto evitó entrar en controversias y se mostró alineado con la necesidad de mejoras colectivas: "Como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante", afirmó.

En cuanto a su desempeño, el argentino fue autocrítico, aunque también dejó entrever cierta frustración con el comportamiento del monoplaza: "Siento que el auto ha sido complicado de manejar. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba en las curvas rápidas. Fue un fin de semana difícil. Algo no terminó de encajar".

Por ahora, no hay decisiones oficiales por parte de Alpine. Sin embargo, la mención de Bottas (quien también figura en los planes de Cadillac para 2026) encendió las alarmas. La influencia de Briatore en las decisiones clave del equipo aumenta la presión sobre Colapinto, que mantiene la calma, pero sabe que los resultados serán clave en su futuro.

En un momento decisivo de la temporada, la continuidad del argentino parece depender tanto de su evolución en pista como de los movimientos estratégicos fuera de ella.