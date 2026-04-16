Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Francisco Cerúndolo avanza de instancia tras una contundente victoria sobre el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3 y 6-0.

Francisco Cerúndolo, tenista número 1 del país, tuvo una gran actuación este jueves para derrotar en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp y así meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich. De esta manera ratificó que es uno de los candidatos a conquistar el torneo.

Cerúndolo, que atraviesa uno de los momentos de mayor regularidad de su carrera, se impuso con un cómodo 6-3 y 6-0, en un encuentro que duró solo una hora y cuatro minutos.

El primer set fue relativamente parejo, aunque Cerúndolo fue muy efectivo para quebrar el saque de su rival en tres oportunidades, mientras que el neerlandés lo hizo en solo una, para empezar a tomar ventaja.

Ya en el segundo set se vio la mejor versión del argentino, que aprovechó la enorme cantidad de errores de su oponente y gracias a la potencia de sus golpes pudo imponer condiciones para conseguir un contundente 6-0 y así quedarse con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia del torneo alemán, en el que defiende las semifinales alcanzadas el año pasado.

Próximo rival de Francisco Cerúndolo en Múnich

Su rival en los cuartos de final saldrá del ganador del partido entre el joven canadiense Gabriel Diallo y el alemán y campeón defensor, Alexander Zverev, quien además ocupa el puesto número 3 del ranking ATP.

Sea cual sea su oponente, los antecedentes indican que Cerúndolo no la tendrá nada fácil en la próxima ronda. Esto se debe a que Diallo le ganó las dos veces que se enfrentaron, mientras que Zverev se impuso cómodamente en los últimos cuatro cruces para dar vuelta un historial que había comenzado muy favorable para el argentino.