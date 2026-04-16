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Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

La Municipalidad de Colón evocará la autonomía municipal en la gestión de residuos del basural a través de una apelación de relocalización.

16 de abril 2026 · 15:10hs
Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

Provincia apelará el fallo sobre el basural de Colón

La Provincia apelará el fallo judicial que ordena la relocalización del basural de Colón. La medida fue dispuesta este miércoles por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, a cargo de Arieto Otogalli, a partir de la acción de amparo presentada por la ONG Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje y vecinos de la ciudad.

Causa

Desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos indicaron que el organismo ya había intervenido en distintas instancias previas, a requerimiento del propio juzgado, antes de la emisión de la sentencia. En ese marco, confirmaron se avanzará a través de la Fiscalía de Estado con la apelación del fallo, al considerar que las competencias vinculadas a la gestión de residuos, el mantenimiento de la higiene urbana y su disposición final corresponden estrictamente al ámbito local. También remarcaron que la provincia no fue demandada en el marco de la causa, sino convocada como tercero, en el marco de la ley provincial Nº 10.311, que establece los lineamientos generales para la gestión de residuos y designa a la cartera ambiental como autoridad de aplicación, con potestades relacionadas con el control y la fiscalización. En ese sentido, recordaron que dicha normativa establece que la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de gestión de residuos son responsabilidad de los Estados municipales, mientras que la autoridad ambiental provincial tiene funciones de control, fiscalización y fijación de estándares, pero no de ejecución directa.

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Resolución municipal

El director general de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, explicó que la Provincia tomó conocimiento formal del fallo en las primeras horas del miércoles. “Fuimos anoticiados por la Fiscalía de Estado a primera hora de la mañana y desde entonces estamos analizando los alcances de la resolución”, señaló en declaraciones. No obstante, el funcionario reconoció la existencia del problema ambiental planteado en la acción judicial: “No desconocemos la situación ni el impacto negativo que genera. Es un tema que está identificado y que requiere abordaje”.

En paralelo, Gómez indicó que ya se produjo una comunicación entre la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Colón, con el objetivo de avanzar en alternativas de solución. Entre las propuestas, mencionó la posibilidad de conformar un consorcio regional bajo el amparo de la Ley de Mancomunidades, recientemente modificada.

“Es un esquema que venimos aplicando en otros puntos del territorio para articular políticas entre gobiernos locales y la Provincia, mejorar la gestión de residuos y, sobre todo, evaluar alternativas para la disposición final”, explicó. Según precisó, estas alternativas podrían implicar tanto inversión pública como esquemas de articulación público-privada o incluso financiamiento privado.

Fuente: El Entre Ríos

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