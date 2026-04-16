Los bebés trillizos nacieron alrededor de las 20:50 en Concordia y recibieron los nombres de Magnolia, Matías y Montserrat.

Nacieron trillizos en el hospital Masvernat de Concordia

Un hecho poco frecuente se registró en la ciudad de Concordia, donde nacieron trillizos en el hospital Delicia Concepción Masvernat durante la noche del miércoles. Los bebés son dos nenas y un nene cuyos nombres son Magnolia, Matías y Montserrat.

El parto se realizó mediante una cesárea y fue posible gracias a un trabajo interdisciplinario entre profesionales de las áreas de obstetricia, pediatría y neonatología del principal centro de salud de referencia de la región.

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Según trascendió, los bebés nacieron alrededor de las 20:50 y recibieron los nombres de Magnolia, Matías y Montserrat.

Dos nenas y un varón

De acuerdo con los datos difundidos, a las 20:47 nació Magnolia, con un peso de 1,625 kilogramos.

Luego nació Matías, con 2,49 kilogramos, y finalmente llegó Montserrat, con un peso de 1,595 kilogramos.

Los tres bebés nacieron con 32 semanas de gestación, por lo que se trata de un parto prematuro que requiere cuidados especiales.

Permanecen en neonatología

Tras el nacimiento, los trillizos fueron derivados al área de neonatología, donde permanecen bajo observación médica y presentan una evolución favorable.

La cesárea estuvo a cargo de las doctoras Goyeneche, Hacha y Coduri, con asistencia de una anestesióloga de apellido Verle, en el marco de un operativo que demandó la intervención de un equipo especializado y de enfermería.

La madre, una mujer de 32 años oriunda de San José de Feliciano, se encuentra en buen estado de salud.

Según publicó Diario Río Uruguay, el nacimiento generó satisfacción entre el personal del hospital por tratarse de un hecho poco habitual en la región.