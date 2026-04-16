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Entre Ríos impone nuevas restricciones a la pesca en el río Paraná

Entre Ríos oficializó la prohibición de la pesca comercial durante los fines de semana y ratificó la veda total para el dorado

16 de abril 2026 · 14:22hs
El río bajó y complica la pesca

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El río bajó y complica la pesca
Entre Ríos impone nuevas restricciones a la pesca en el río Paraná

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, formalizó las pautas que regirán la actividad pesquera en el río Paraná durante el segundo trimestre del año. La medida, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.315, busca un equilibrio entre la actividad económica de los sectores artesanales y comerciales y la preservación biológica de las especies.

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Veda y restricciones operativas

Uno de los puntos más destacados de la disposición es la prohibición de la pesca comercial los fines de semana, extendiéndose desde las 00:00 horas del sábado hasta las 24:00 horas del lunes. Esta restricción también aplica para feriados nacionales y provinciales. El objetivo primordial de limitar la actividad a los días hábiles es garantizar la selectividad del arte de pesca, lo que favorece la captura de ejemplares de talla adecuada y asegura la viabilidad reproductiva de las poblaciones de peces.

Cupos de extracción y protección del dorado

Para abril, mayo y junio, las autoridades determinaron un cupo total de extracción de 650 toneladas para el sábalo y sus especies acompañantes. Para evitar excesos, la resolución advierte que no se emitirán guías de transporte una vez alcanzado dicho volumen. Asimismo, la normativa ratifica la prohibición total de pesca comercial para el dorado (Salminus Brasiliensis), bajo el amparo de la Ley N° 11.174.

Pesca
Más gente aprovecha el calor para irse de pesca

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Cooperación regional y pesca deportiva

Un aspecto clave de esta normativa es la intención de unificar criterios con la vecina provincia de Santa Fe. El texto oficial subraya que el río Paraná constituye un sistema ecológico continuo e indivisible, por lo que resulta pertinente mantener una paridad de condiciones en ambas jurisdicciones.

En cuanto a la pesca deportiva, se confirmó que se permite el consumo social in-situ de las piezas capturadas, siempre y cuando se cumplan estrictamente los tamaños y especies permitidas por el reglamento.

Fiscalización y sanciones

El Director del área, Mario Francisco Zárate, advirtió que la provincia mantendrá una vigilancia estricta sobre estas disposiciones. Cualquier incumplimiento de las pautas establecidas será pasible de las sanciones contempladas en la Ley de Pesca N° 4892

Entre Ríos Pesca restricciones
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