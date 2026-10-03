Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Franco Colapinto quedó 15° en la pista, pero deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila en Malasia, con su Alpine.

The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Pierre Gasly fue mejor del resto, al ubicarse noveno, y Franco Colapinto pudo guardarse un juego de neumáticos blandos para la carrera, un recurso valioso en un circuito donde la degradación es tan alta que las gomas empiezan a sobrecalentarse desde el momento en que los autos salen de los boxes. El argentino no pudo meterse en Q3 y quedó 15° en la pista, pero además deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila junto a Arvid Lindblad, también sancionado por cambiar elementos de su Racing Bulls.