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Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Franco Colapinto quedó 15° en la pista, pero deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila en Malasia

3 de octubre 2026 · 10:19hs
Franco Colapinto quedó 15° en la pista

Franco Colapinto quedó 15° en la pista, pero deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila en Malasia

Franco Colapinto quedó 15° en la pista, pero deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila en Malasia, con su Alpine.

Pierre Gasly fue mejor del resto, al ubicarse noveno, y Franco Colapinto pudo guardarse un juego de neumáticos blandos para la carrera, un recurso valioso en un circuito donde la degradación es tan alta que las gomas empiezan a sobrecalentarse desde el momento en que los autos salen de los boxes. El argentino no pudo meterse en Q3 y quedó 15° en la pista, pero además deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila junto a Arvid Lindblad, también sancionado por cambiar elementos de su Racing Bulls.

En la primera, Verstappen vs Hamilton.

Franco Colapinto Malasia Fórmula 1
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