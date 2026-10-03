Enersa ejecutará el alumbrado de la Circunvalación y avanza con la conexión del Parque Solar municipal a la red eléctrica.

Enersa y la Municipalidad coordinan obras de iluminación y energía solar en Paraná.

Autoridades de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y de la Municipalidad de Paraná mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar dos obras estratégicas para la capital provincial: la iluminación de la Circunvalación y la conexión del Parque Solar Fotovoltaico municipal al sistema eléctrico.

Del encuentro participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general, Leandro Fernández; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle; y autoridades de ambas instituciones.

Enersa trabaja en la vinculación del Parque Solar Fotovoltaico municipal con su red de distribución y tendrá a su cargo, por disposición del Gobierno de Entre Ríos, la ejecución del alumbrado de la Circunvalación de Paraná.

Más de 400 luminarias para la Circunvalación

La obra de iluminación abarcará aproximadamente 3,8 kilómetros de la Ruta Nacional 12, desde el arroyo Saucecito hasta avenida Almafuerte. La intervención incluirá la autovía, las calles colectoras y los sectores ubicados bajo los puentes.

El proyecto contempla la instalación de más de 400 luminarias LED de alta eficiencia, además de nuevas columnas, redes eléctricas, tableros de comando y sistemas automáticos de encendido.

Según se informó, la obra permitirá mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación durante la noche, al tiempo que contribuirá a reducir el consumo energético y las necesidades de mantenimiento.

Avanza la conexión del Parque Solar

Durante la reunión también se analizó la próxima puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico municipal, ubicado al sur del Parque Industrial General Belgrano.

Enersa trabaja en la vinculación de la instalación con el sistema eléctrico y en la adecuación de los recursos e instalaciones necesarios para recibir la energía generada e inyectarla a su red de distribución.

"Estamos preparando desde Enersa todos los recursos e instalaciones necesarios para recibir la energía generada por el Parque Solar y que la Municipalidad pueda aprovecharla en sus distintos consumos", explicó Brupbacher.

La conexión se realizará en el marco de la normativa provincial sobre generación distribuida, que permitirá compensar la energía producida por el parque con los consumos de la Municipalidad.

"Son dos temas concretos que tienen un impacto genuino en toda la ciudad de Paraná", destacó el presidente de Enersa.

De esta manera, Enersa, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná articulan acciones para incorporar infraestructura de iluminación, promover el uso de energías renovables y mejorar las condiciones viales en distintos sectores de la capital provincial.