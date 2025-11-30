Franco Colapinto avanzó en el Gran Premio de Qatar

Culminó el fin de semana del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y allí Franco Colapinto pudo cumplir con un nuevo desafío a bordo del Alpine A525, terminando en el puesto de la carrera y recorriendo la misma distancia del ganador, Max Verstappen (Red Bull), revirtiendo los adversos resultados del viernes y sábado a pesar de haber comenzado desde la calle de boxes al penalizar por otra modificación realizada en su coche durante el régimen de parque cerrado.

El piloto argentino afrontó la competencia en el circuito de Losail con neumáticos duros en el inicio, con los cuales hizo siete giros para luego pasar a calzar el primer juego de compuesto medio; en ese tramo, Colapinto pudo progresar un par de posiciones por los retrasos de su compañero de equipo Pierre Gasly y de Nico Hülkenberg (Sauber), quienes protagonizaron un toque entre sí y provocó el abandono del alemán, generando una neutralización con Auto de Seguridad por cuatro vueltas.

Con el primer set de compuesto medios, Colapinto pudo reacomodarse en la competencia en 16° puesto ante la parada de varios pilotos para concretar un primer reemplazo de neumáticos; el pilarense se mantuvo por otras 25 vueltas con dicho juego (cumpliendo con la sugerencia de Pirelli ante los equipos para preservar la seguridad), y con el siguiente recambio consiguió afrontar la última parte de la carrera y terminando en 14° puesto ante los retrasos de Lance Stroll (Aston Martin) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Dicho resultado le permitió a Colapinto cerrar esta penúltima ronda del calendario tras un fin de semana en donde debió esforzarse al máximo para conducir un inestable auto, que le impidió mejorar el 20° puesto en las sesiones cronometradas y en la carrera Sprint, y aguardando por el cierre de temporada el fin de semana venidero en Abu Dhabi, tras lo cual se abocará en los test que llevará a cabo para los nuevos coches de 2026.

Además, pudo terminar la competencia por delante de su compañero, Gasly, quien había clasificado noveno y luego del incidente con Hülkenberg no pudo contar con el funcionamiento de su Alpine, rodando en el fondo del clasificador, y terminando detrás de su compatriota Esteban Ocon (Haas), quien fue penalizado con 5 segundos por una falsa largada.

Triunfo de Max Verstappen

El campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dhabi. Max Verstappen se llevó una victoria clave en la lucha por el título en el Gran Premio de Qatar, mientras que Oscar Piastri terminó segundo y Lando Norris fue quinto. Con estos resultados en el Circuito Internacional de Lusail, la diferencia entre el británico y el holandés quedó reducida a apenas 12 puntos.

En una carrera marcada por las estrategias, Verstappen logró arrebatarles el liderato a los pilotos de McLaren, que habían dominado gran parte de la competencia pero optaron por detenerse en boxes en momentos distintos al resto de sus rivales, una decisión que no terminó favoreciéndolos.

La gran sorpresa del podio la dio Carlos Sainz, que sostuvo los constantes ataques de Norris y llevó al Williams al tercer puesto. Por su parte, Franco Colapinto aprovechó los problemas que fueron sufriendo varios de sus adversarios y cruzó la meta en la 14° posición. El argentino finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 16°.

Esta victoria fue la N°70 de Verstappen en la F1, un dato estadístico que lo ubica como el tercer máximo ganador de la historia por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. A falta de una fecha para el final, los tres candidatos al título han logrado siete triunfos cada uno en lo que va del 2025.

En cuanto al campeonato, Norris se mantiene al frente con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392. Y no habrá que esperar demasiado para la gran definición del título. El Gran Premio de Abu Dhabi, donde conoceremos al flamante campeón, se disputará el próximo fin de semana (5, 6 y 7 de diciembre).