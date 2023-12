Francisco Nin: "Queremos meternos en un torneo nacional"

El Paraná Rowing Club logró mantener este año su plaza en la Primera División del Torneo Regional del Litoral de rugby. Claro que ese objetivo, alcanzado en la cancha, se puso en duda ante una situación reglamentaria planteada por la mala inclusión de un jugador en el partido ante CRAR de Rafaela. Finalmente no hubo quita de puntos, pero si duras sanciones como la suspensión de la cancha por cuatro fechas y 52 semanas de suspensión al entrenador Luciano Bortondello, entre otras medidas disciplinarias. Ahora, las riendas del plantel superior del Remero las tomará Francisco Nin, quien más allá de tener sus inicios en Capibá RC, se siente muy identificado con los colores del PRC.

“Tengo una gran ilusión, era algo que quería que me pase y me agarra en un buen momento. Hay una muy buena conexión con el plantel, algunos jugaron conmigo y a otros los dirigí en juveniles. Estoy muy contento. La vara está alta y eso me motiva para ayudar a ese crecimiento que viene teniendo Rowing. Si bien siempre terminamos peleando para mantener la categoría, ya somos un equipo competitivo. La Reclasificación la jugamos como candidatos y eso habla de una construcción que ladrillo a ladrillo el club viene haciendo”, manifestó.

Francisco Nin sumó experiencia como entrenador de seven de Entre Ríos. Ahora tiene un nuevo desafío.

—¿Cuál será el objetivo que le vas a proponer a tus dirigidos?

—Tenemos muchas expectativas para el próximo año. Queremos meternos en algún torneo nacional por primera vez y eso nos ilusiona. Pero el principal objetivo es volver a tener en cancha un equipo competitivo, cerrar mejor los partidos porque estuvimos cerca de lograr algunos resultados que nos hubiesen permitido pelear más arriba. Vamos a trabajar con un plantel que va a tener una buena camada de juveniles y eso va a levantar el nivel. Tenemos chicos que fueron citados a la Academia Litoral y eso habla de lo bien que se está trabajando en el club.

—¿Rowing puede dar ese salto de calidad que ya dieron otros equipos en el Regional?

—Creo que sí, la materia prima está. Se está trabajando muy bien, el plantel es sólido y hay buenos jugadores. Lo bueno que tiene Rowing es que no depende de uno o dos jugadores, sino de un equipo. Tenemos que poner toda la fuerza en una misma dirección para que los resultados se nos empiecen a dar.

—El espejo a seguir es Estudiantes, que vivió un proceso de cuatro años para llegar al título.

—Nuestro espejo somos nosotros. Felicito a Estudiantes por lo que han logrado, trabajaron mucho para eso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino, a eso lo tenemos muy claro. Tenemos nuestra identidad y nuestra forma de jugar, siendo fieles a eso vamos a ir logrando cosas importantes. Apostamos a armar un plantel completo, sabemos que hay jugadores que son difíciles de reemplazar, pero la fortaleza nuestra es el grupo y la energía que traen los más jóvenes. Tenemos un promedio de edad bajo, de unos 23 o 24 años.

Francisco Nin junto a Luciano Buttazzoni, uno de los entrenadores de Preintermedia.

—¿Qué juego va a proponer Rowing de la mano de Francisco Nin?

—Tenemos nuestra idea de juego, no vamos a hacer una revolución, vamos a seguir por el mismo camino y le vamos a agregar elementos para que los chicos puedan desarrollarlos en cada partido. Es un trabajo que vamos a hacer con todo el staff. Tenemos en claro cuáles fueron los puntos fuertes que mostró el equipo en la temporada pasada. Un buen line, un buen maul y una defensa aguerrida hasta último momento. Son banderas de las cuales no nos vamos a apartar, queremos mantenerlas y sumarles más condimento. También evolucionó mucho el juego de los tres cuartos y lo vamos a potenciar aún más. Va a ser un equipo sumamente competitivo, la idea es tener un plantel largo y un equipo que pelee hasta el final. Hay algo que vamos ganando año tras año y es la experiencia en el primer nivel del TRL.

—Tenés mucha experiencia en seven, ¿se pueden aplicar cosas de esta modalidad al 15?

—Siempre digo que el seven desnuda al jugador, ves todo lo bueno y lo malo. Te indica lo que tenés que trabajar en cada jugador. A esa percepción la tengo y por eso trato de aplicarla en juveniles. Se trabajan detalles y se puede aplicar perfectamente al rugby de 15.

—Pavada de debut vas a tener.

—Siii debutamos contra el campeón (risas). Todos los años son duelos apartes y creo que este año va a ser distinto. Estudiantes tiene un entrenador nuevo, pierde algunos jugadores en la primer parte del torneo. Creo que va a ser un buen partido de rugby y como amante de este deporte quiero que ya sea mañana. Pienso que vamos a tener un muy buen año.